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年長腦部易萎縮 醫籲運動充足睡眠不吃NG食物來凍齡

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
董氏基金會建議年長者，應多攝取蔬菜、水果、堅果、豆類、魚肉類，有益於大腦及身體健康。記者簡浩正／攝影
董氏基金會建議年長者，應多攝取蔬菜、水果、堅果、豆類、魚肉類，有益於大腦及身體健康。記者簡浩正／攝影

台灣2018年已邁入高齡社會，董氏基金會表示，台灣人平均壽命達80.7歲，但據統計健康餘命只有72.3歲，不少年長者晚年深受臥床及身心疾病之苦。北市聯醫和平院區神經內科主任劉建良表示，年長者「大腦」也會隨年紀逐漸萎縮，恐增未來罹患認知功能障礙或失智症的風險，不過若為輕度認知功能障礙，仍有機會可逆，但也有三分之一患者會在5年內發展成失智症。

董氏基金會與劉建良醫師共同提倡「無齡世代運動」，透過健康飲食、運動、充足睡眠等三要素，能延緩大腦萎縮速率，並呼籲熟齡民眾應超前部署，讓大腦凍齡、延緩失智。

劉建良表示，民眾年過50歲後，除體力、肌力、骨質會逐漸流失外，大腦也會逐漸萎縮；根據研究指出，50歲過後大腦每年約以0.2至0.3%的速率萎縮、60歲後更可能加速至0.5%，腦容量較小時會導致如知覺動作、注意力、學習與記憶、反應等認知功能下降，持續萎縮恐增未來罹患認知功能障礙或失智症的風險。

劉建良說，認知功能正常到失智症間的時期稱為「輕度認知障礙」，流行病學研究顯示，社區中篩檢出輕度認知障礙的患者，有三分之一患者會在5年內發展成失智症，不僅讓自己的生活品質下降，也會增加家人、照顧者的身心壓力和經濟負擔。而發生的原因很多，包括年長、有高血壓、心臟病、糖尿病等共病外，菸酒、憂鬱症、睡眠障礙與營養素缺乏等都有關聯，但此階段若介入治療，透過良好生活習慣、健康飲食等方式下，仍有機會可逆、改善認知功能下降。

董氏基金會營養中心主任許惠玉表示，不佳的飲食品質，會影響到腦神經元的正常功能，進而使大腦不健康、認知功能也較差；而據國外2018年「神經學」對4000名65歲以上老人研究顯示，飲食中有較多的鈉、膽固醇、飽和脂肪者，腦容量較小，而飲食中有足夠蔬菜、堅果、乳製品、及較少含糖飲料者，腦容量較大。可見健康飲食對腦部的影響。

而肥胖也可能導致失智風險，許惠玉說，據「刺胳針Lancet」委員會表示，久坐不運動、體型較肥胖的45至60歲中年人，也會提升未來罹患失智症風險。另外，若民眾睡眠品質不佳、失眠甚至常睡太多（10小時以上）也都會提高肥胖、心血管疾病的機率，進而提高失智症、阿茲海默症的風險。

要如何讓大腦凍齡？許惠玉表示從「吃動睡」下手，如含糖飲料、油炸食物、加工紅肉等高脂肪、高升糖指數食物，這些都是NG食物、應避免攝取，建議應攝取蔬菜、水果、堅果、豆類、魚肉類「腦力UP食物」；動的部分包括走路、慢跑、做家事等適度身體活動，就能提高認知功能、延緩大腦退化；睡眠上，已有多篇研究顯示，最佳睡眠時間為7到8小時。

劉建良也建議40歲後成年人應提早預防，而年長者或退休銀髮族，白天可多出門、活動或曬太陽，增加活動量外提升晚上睡眠品質，更能增進社交，讓大腦更靈活。

董氏基金會與劉建良醫師（右一）共同提倡「無齡世代運動」，透過健康飲食、運動、充足睡眠等三要素，能延緩大腦萎縮速率，並呼籲熟齡應超前部署，讓大腦凍齡、延緩失智。記者簡浩正／攝影
董氏基金會與劉建良醫師（右一）共同提倡「無齡世代運動」，透過健康飲食、運動、充足睡眠等三要素，能延緩大腦萎縮速率，並呼籲熟齡應超前部署，讓大腦凍齡、延緩失智。記者簡浩正／攝影
北市聯醫和平院區神經內科主任劉建良表示，認知功能正常到失智症間的時期稱為「輕度認知障礙」，據流行病學研究顯示，社區中篩檢出輕度認知障礙的患者，有1/3的患者會在5年內發展成失智症。記者簡浩正／攝影
北市聯醫和平院區神經內科主任劉建良表示，認知功能正常到失智症間的時期稱為「輕度認知障礙」，據流行病學研究顯示，社區中篩檢出輕度認知障礙的患者，有1/3的患者會在5年內發展成失智症。記者簡浩正／攝影
董氏基金會營養中心主任許惠玉表示，不佳的飲食品質，會影響到腦神經元的正常功能，進而使大腦不健康、認知功能也較差。記者簡浩正／攝影
董氏基金會營養中心主任許惠玉表示，不佳的飲食品質，會影響到腦神經元的正常功能，進而使大腦不健康、認知功能也較差。記者簡浩正／攝影

失智症 睡眠

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