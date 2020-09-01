KIRIN啤酒 台灣淨灘第四站最終回 9月12日前進嘉義

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

海洋的污染嚴重，早是刻不容緩的全球議題。然而要解決海洋中的垃圾污染，其中的關鍵可能或在沙灘、海邊的人為垃圾。KIRIN啤酒近日與本地非營利環保團體「社團法人台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）」合作，推出一系列淨灘活動，成效明顯。第四場也是最終站將於9月12日舉行，前進嘉義的「鰲鼓溼地」。

由行政院農委會林務局所統籌規劃的「鰲鼓溼地」位於嘉義縣東石鄉，面積廣達1500公頃左右。曾被記錄下的植物、鳥類便各別多達290、220種，並包含22種保育類，是台糖公司擁有的人工海埔新生地，也是台灣重要的生態園區之一。本次活動則由台灣KIRIN繼續與RE-THINK合作，後者是在2013年發起淨灘活動、並在2017年成立教育協會，除淨灘，更積極舉辦活動，從消費行為、包裝，多層面提升環保意識，也是台灣相當活躍的非營利環保團體之一。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而全系列的第四站、也是最後一站活動將於鰲鼓濕地北堤，9月12日（六）的下午四點集合。活動為免費參加，但仍須填寫報名資料、活動前一周寄出行前通知。交通自理，唯現場將提供環保水杯，更多資訊與報名則可搜尋RE-THINK或KIRIN Taiwan粉絲專頁。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。