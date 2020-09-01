南投醫院推看護共聘 費用省一半

家人住院治療，若家人無法請假照顧，那就每天都需要負擔超過2000元的看護費，看護費由看護公司自行與家屬談價碼，費用不一，甚至最高近3000元。為了減輕民眾的照顧負擔，南投醫院除了原本就已安排病房以一對多的照服員共聘服務，疫情期間更是積極培訓照服員，9月增加6床住院病人友善照護區，提升照護品質也減輕民眾負擔。

張姓家屬說，因為父親有糖尿病等慢性疾病，有時傷口感染或出現併發症，得住院治療。家人都要工作，很難輪流照顧，請看護每天至少2000元，比薪資還高，現在由3、4個家屬共聘一名看護，費用少了一半，讓負擔減輕，家人也不用醫院、工作兩頭燒。

南投醫院院長洪弘昌發現民眾照護負擔沈重，開設住院病人友善照護區，提供照服員共聘服務，減輕照顧壓力及家經濟負擔。家屬依照經濟狀況及病人特性選擇適合的照服員共聘模式，可以及時幫忙化解無人照顧的窘境。

南投醫院提供多元照服員共聘模式，包括51病房照顧安養機構住民、52病房照護一般住院民眾及62病房負責身心科整合病人。友善照護區占床率高，候床民眾多，經常不敷使用，今天起增加6床住院病人友善照護區，提供內外科病人1對3的照服員共聘服務。

南投醫院也舉辦照服員專業技能工作坊，提昇照服員工作知識與技能，提供優質照服員共聘服務，減輕照顧病人的壓力及家屬的經濟負擔，讓鄉親可以安心住院，接受在地醫療。