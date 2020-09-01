吃菱角救水雉 「官田菱雉菱」全聯百間門市限定登場

全聯自2016年帶頭響應友善生態的「老鷹紅豆」，成功結合生態保育、增加農民收入，並提供消費者安心食材。這次再攜手新夥伴「官田菱雉菱」推出2款台南菱角，即日起在全台100間限定門市可購得。

棲息於菱角葉上的水雉鳥，與菱角有著彼此互依互生的關係，但20多年前，水雉鳥面臨菱角減產，濕地棲地大幅消失和減少，農民又施用農藥來防治鳥害，造成全台水雉族群量大幅下降，一度只剩下50幾隻，台南官田因菱角產業便成為台灣水雉鳥僅剩最後的避難所。

所幸在多方單位串聯、積極展開棲地復育計畫下，全台南水雉鳥數量已大幅上升，但水雉依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮的困境，因為現代人少吃菱角，產業面更因為菱農老化、相關人才缺乏，產業經營相當困難。全聯透過老鷹紅豆發起人之一，屏科大鳥類生態研究室的研究員林惠珊牽線，決定效法老鷹紅豆的成功經驗，為優雅的水雉鳥、好吃的菱角謀出路。