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吃菱角救水雉 「官田菱雉菱」全聯百間門市限定登場

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
無毒用藥，友善耕作的「官田菱雉菱」，即日起全聯限定開賣。圖／全聯福利中心提供
無毒用藥，友善耕作的「官田菱雉菱」，即日起全聯限定開賣。圖／全聯福利中心提供

全聯自2016年帶頭響應友善生態的「老鷹紅豆」，成功結合生態保育、增加農民收入，並提供消費者安心食材。這次再攜手新夥伴「官田菱雉菱」推出2款台南菱角，即日起在全台100間限定門市可購得。

棲息於菱角葉上的水雉鳥，與菱角有著彼此互依互生的關係，但20多年前，水雉鳥面臨菱角減產，濕地棲地大幅消失和減少，農民又施用農藥來防治鳥害，造成全台水雉族群量大幅下降，一度只剩下50幾隻，台南官田因菱角產業便成為台灣水雉鳥僅剩最後的避難所。

所幸在多方單位串聯、積極展開棲地復育計畫下，全台南水雉鳥數量已大幅上升，但水雉依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮的困境，因為現代人少吃菱角，產業面更因為菱農老化、相關人才缺乏，產業經營相當困難。全聯透過老鷹紅豆發起人之一，屏科大鳥類生態研究室的研究員林惠珊牽線，決定效法老鷹紅豆的成功經驗，為優雅的水雉鳥、好吃的菱角謀出路。

即日起於全聯100間指定門市率先限量販售去殼菱角、帶殼菱角2款商品。其中「去殼菱角」品種屬於四角菱，1月開始種植，產季於5～9月間，外觀像肉粽一樣，為方便食用及烹煮，已透過手工剝殼販售，可用來入菜或煮湯，滋味鮮甜，售價135元。另一款「帶殼菱角」品種為二角菱，5月開始種植，產季為10～12月，外觀長的就像元寶一樣，適合蒸熟後剝殼直接吃，售價75元。未來全聯也將持續開發菱角相關商品，為在地生態努力。

官田菱雉菱為出產自台南官田的菱角，同時也是為保護水雉鳥而生的優質商品。圖／全聯福利中心提供
官田菱雉菱為出產自台南官田的菱角，同時也是為保護水雉鳥而生的優質商品。圖／全聯福利中心提供
即日起於全聯100間指定門市率先限量販售去殼菱角、帶殼菱角2款商品。圖／全聯福利中心提供
即日起於全聯100間指定門市率先限量販售去殼菱角、帶殼菱角2款商品。圖／全聯福利中心提供

水雉 農民 濕地

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