專家實測 加油停後15秒再取出油槍最沒汙染

台南市環保局委託專家實測，加油槍在停止加油後，內部殘留約10至20毫升，建議加油停止後15秒再取出油槍，減少殘油並防制油氣逸散。

環保局長謝世傑表示，為維護空氣品質，每年都針對加油站進行稽查管制，今年已清查286處加油站，並篩選其中有洩漏疑慮的80站；經以紅外線成像儀掃瞄，發現有22站、24個油氣洩漏點，覆查結果都已改善。

環保局表示，油氣中主要成分為揮發性有機物 (VOCs)，若加油時不慎大量溢出，短時間曝露於高濃度油氣會產生急性效應，對呼吸道與眼睛有刺激性，並會伴隨頭痛、噁心及嘔吐等症狀。

台南市長黃偉哲說，市民的加油觀念已從「加滿撐更久」到「跳停省更大」，不論是自助加油或請加油員加油，都請記得「2不1輕」口訣：「不」提早開啟油箱蓋、「不」強迫加油、「輕」壓油槍，不僅減少油氣逸散，汙染環境，還守護健康及省錢。