掃到颱風尾 彰化菜價微漲未來仍看老天臉色

颱風過其門而不入，台灣掃到颱風尾，時雨時晴，高山高麗菜水傷，批發價小跌，青蔥也跌價，但蔬菜整體到貨量減少，導致批發價從每公斤均價21至22元略漲到24至25元；彰化縣溪湖鎮果菜市場表示，未來菜價還是要看老天臉色，若持續忽晴忽雨，菜價有上漲空間。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，夏季平地高麗菜幾乎來自高山，近日高山雨勢不小，影響高麗菜品質，市場批發價從每公斤均價36元跌到34元，喜愛微涼天氣的花椰菜，原本天熱量少，每公斤均價最高80元，最近北風起，氣溫下降，花椰菜到貨量增加，每公斤均價跌至60元，但品質上升。

以往容易雨淋水傷的葉菜，因採用網室、溫室栽種的農民越來越多，不受雨水傷害，整體品質還不錯，批發價格平穩，青蔥到貨量穩定又量多，批發價從每公斤均價140至150元下跌到120至130元，苦瓜、絲瓜等瓜果類蔬菜正值重新植苗期，青黃不接，到貨量減少，穩住價格。

越南、菲律賓進口高麗菜和對岸來的青花椰菜補足消費市場需求，口感稍比台灣在地高麗菜來得硬，適合火鍋久煮，韓國進口包心白菜、白蘿蔔和日本進口紅蘿蔔品質都不錯；溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，市場到貨量已從120噸下降到100噸，政府開放進口蔬菜平抑菜價，消費者受益，但未來整體菜價還是要看天氣變化。