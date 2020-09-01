快訊

秘境苦花潭溺死男大生 專家教你判斷水域安全

「想回家…但他把我關夾層不讓我走」 高雄少女與母親團聚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胖到90公斤還有脂肪肝 新竹馬偕減重中心讓她半年瘦了三分之一

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
手術後，何女每周規律運動健身，搭配飲食調整，目前體重53公斤，BMI21.2。圖／新竹馬偕醫院提供
手術後，何女每周規律運動健身，搭配飲食調整，目前體重53公斤，BMI21.2。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹一名何姓女子因工作壓力大導致生活作息不正常，加上氣喘問題長期服用類固醇藥物，體重逐漸飆高至90公斤，常覺得頭暈無力、精神差，還有高血壓和重度的脂肪肝，再不改善恐出現肝硬化；台北馬偕減重暨代謝手術中心醫師何恭誠使用「腹腔鏡胃袖狀切除手術」，配合飲食調整與運動，僅半年體重就下降至58公斤，重度脂肪肝和氣喘問題也不藥而癒。

減重手術最初是為了重度肥胖的病患提供新的治療選擇，後來發現減重手術對肥胖造成的糖尿病有很好的成效，近年來已將減重手術廣義地稱為「代謝性手術」。台北馬偕紀念醫院主任柯文清2006年將減重代謝手術的觀念及技術引進，創立減重代謝手術中心，2011年由何恭誠加入團隊努力至今已改變數百位病態性肥胖的病人的生命與健康問題。

為讓新竹地區民眾也能享有醫學中心級的減重手術治療，新竹馬偕特別成立「減重暨代謝手術中心」，特別邀請柯文清及何恭誠自9月份開始至新竹馬偕駐診進行減重評估診療和執行手術，期盼將台北馬偕成功的手術經驗、完善的減重服務流程導入新竹馬偕。

台北馬偕醫院指出，適合接受減肥手術的標準，包括半年以上內科療法減重失敗、BM大於等於37.5I，或BMI大於等於32.5且合併有因肥胖所導致的主要內科疾病、年齡屆於20至65歲間，不是因內分泌系統問題導致肥胖者、無主要精神疾病或藥物濫用者、無主要器官功能異常，且能接受全身麻醉及手術危險者。

近年腹腔鏡手術已是減重手術的首選，目前常用的減肥手術包括袖狀胃切除手術、胃繞道手術，醫師會評估病患整體身體狀況。其中，胃繞道手術複雜度、困難度、風險較高，手術時間也長。優點是減肥的效果較快，也比較、不容易復胖，且有許多大型實驗證實，對於第二型糖尿病治療具有卓著的效果。

袖狀胃切除手術則是近年手術數量成長最多的減重代謝性手術。因難度不高，花的手術時間較短，且不會有術後營養不良的情形，藉由切除胃底部、減少胃容積及降低饑餓激素的分泌，可增加血糖調控功能，還有治療第二型糖尿病的成效。

何姓女子手術前，體重達90公斤，BMI36。圖／新竹馬偕醫院提供
何姓女子手術前，體重達90公斤，BMI36。圖／新竹馬偕醫院提供

手術 減重 新竹

延伸閱讀

升級成超級人類的代價？Elon Musk的腦晶片會帶來什麼樣的影響？

醫療險怎麼選？八大指標評選優質保單

台灣、全球、遠雄等五張保單 獲選最優終身醫療險

你還在為了減重而省略吃早餐嗎？研究顯示：豐盛的早餐可能是保持身材苗條的關鍵

相關新聞

梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

中央氣象局最新針對四縣市發布大雨特報。氣象局說，中颱梅莎已成為今年風王，今上午有機會增強為強颱。至於關島北方海面熱帶性低...

名醫施景中指安胎藥氣喘藥成分似瘦肉精 醫學會：類比不當

飼養時使用「萊克多巴胺」這種瘦肉精的美豬將進口台灣，近日社會各界熱烈討論其健康風險，台大醫院婦產部副教授施景中今在臉書表...

未禮讓行人出車禍 交通部修法最高罰3萬6

為了降低車禍死傷事故，交通部和警政署合作，即日起展開為期一個月的全國路口安全大執法，車輛未禮讓行人，最高可罰3600元。...

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

2020年9月起，多項交通、生活相關新制上路。交通方面有全國路口安全大執法、機車汰舊換新補助、兒童安全座椅新規定、北市機車停車吃到飽上路；生活方面則有租賃契約和電費上限規定，便利商店上限提高。詳細內容一次整理給你看！

中秋連假高鐵加開188班次 9月3日凌晨開放購票

迎接中秋節4天連假，為滿足旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布9月30日（三）至10月5日（一）六天期間規畫中秋疏運，共...

華信去年高雄飛花蓮班機艙壓異常 運安會調查結果出爐

去年5月，華信航空一架高雄飛花蓮班機出現艙壓異常問題，所幸機上53人均安。國家運輸安全調查委員會今天公布事故調查報告，報...

台南驚見雪山奇景 氣象局：跟颱風有關

台南市不少民眾昨天下午由東往西行時，看到中央山脈上有大片的水氣降落，遠遠的看就像是山上有靄靄白雪「下雪了嗎」，但氣象局表...

安倍被潰瘍性大腸炎折磨50年 病患「日跑廁所30次」抱馬桶才有安全感

日本首相安倍晉三因為潰瘍性大腸炎復發，而辭去首相職位，之前還傳出他不適吐血，台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，民...

颱風外圍環流雨彈炸北北基 彭啟明：撐傘也會全身濕

受到梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局針對北北基三縣市發布大雨特報，雨勢預計下半天才會趨緩。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書...

影／驚！小一學童心臟破3個洞 心導管成功封堵開心上學

台中市廖姓男童上國小後，出現會喘、胸悶現象，家長以為好動又吃冰導致不以為意，直到接受台中市小學一年級學童心電圖篩檢後，發...

年長腦部易萎縮 醫籲運動充足睡眠不吃NG食物來凍齡

台灣2018年已邁入高齡社會，董氏基金會表示，台灣人平均壽命達80.7歲，但據統計健康餘命只有72.3歲，不少年長者晚年...

KIRIN啤酒 台灣淨灘第四站最終回 9月12日前進嘉義

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

熱門新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

搭公車被酸不讓座 孕婦高EQ回應三句話收服人心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。