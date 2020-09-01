胖到90公斤還有脂肪肝 新竹馬偕減重中心讓她半年瘦了三分之一

新竹一名何姓女子因工作壓力大導致生活作息不正常，加上氣喘問題長期服用類固醇藥物，體重逐漸飆高至90公斤，常覺得頭暈無力、精神差，還有高血壓和重度的脂肪肝，再不改善恐出現肝硬化；台北馬偕減重暨代謝手術中心醫師何恭誠使用「腹腔鏡胃袖狀切除手術」，配合飲食調整與運動，僅半年體重就下降至58公斤，重度脂肪肝和氣喘問題也不藥而癒。

減重手術最初是為了重度肥胖的病患提供新的治療選擇，後來發現減重手術對肥胖造成的糖尿病有很好的成效，近年來已將減重手術廣義地稱為「代謝性手術」。台北馬偕紀念醫院主任柯文清2006年將減重代謝手術的觀念及技術引進，創立減重代謝手術中心，2011年由何恭誠加入團隊努力至今已改變數百位病態性肥胖的病人的生命與健康問題。

為讓新竹地區民眾也能享有醫學中心級的減重手術治療，新竹馬偕特別成立「減重暨代謝手術中心」，特別邀請柯文清及何恭誠自9月份開始至新竹馬偕駐診進行減重評估診療和執行手術，期盼將台北馬偕成功的手術經驗、完善的減重服務流程導入新竹馬偕。

台北馬偕醫院指出，適合接受減肥手術的標準，包括半年以上內科療法減重失敗、BM大於等於37.5I，或BMI大於等於32.5且合併有因肥胖所導致的主要內科疾病、年齡屆於20至65歲間，不是因內分泌系統問題導致肥胖者、無主要精神疾病或藥物濫用者、無主要器官功能異常，且能接受全身麻醉及手術危險者。

近年腹腔鏡手術已是減重手術的首選，目前常用的減肥手術包括袖狀胃切除手術、胃繞道手術，醫師會評估病患整體身體狀況。其中，胃繞道手術複雜度、困難度、風險較高，手術時間也長。優點是減肥的效果較快，也比較、不容易復胖，且有許多大型實驗證實，對於第二型糖尿病治療具有卓著的效果。