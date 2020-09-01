整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動
2020年9月1日起，多項交通、生活相關新制上路。交通方面有全國路口安全大執法、機車汰舊換新補助、兒童安全座椅新規定、北市機車停車吃到飽上路；生活方面則有租賃契約和電費上限規定，便利商店繳稅代收上限提高。詳細內容一次整理給你看！
交通方面：
●全國路口安全大執法
交通部與內政部警政署9月啟動「路口安全大執法」，為期1個月。將針對以下五大重點項目進行取締。汽機車不停讓行人處罰1200到3600元；汽機車闖紅燈最高可罰5400元；汽機車紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道處罰300元。
1. 汽機車不停讓行人
2. 車輛轉向不暫停讓行人優先通行
3. 汽機車闖紅燈及紅燈右
4. 行人未依規定行走行人穿越道
5. 行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路
●機車汰舊換新補助規則簡化
汰舊換新補助明年將調降：最高新台幣5000元只到今年底，明年降為3000元。
補助申請機關改變，換購機車者，原本規定補助須向舊車車籍登記地的環保機關提出申請，現在改向新車車籍設籍地的環保機關提出申請。無須再檢附汽機車異動登記書（報廢）影本。
換購電動（輔助）自行車者改向戶籍地環保機關提出申請。但因無行車執照，還是須檢附照片。
●汽車兒童安全座椅需改用「後向式」，提高至2歲以下皆須使用
開車載2歲以下幼童（舊制為1歲以下），須使用「後向式安全座椅」或「攜帶式嬰兒床」，予以束縛或定位。否則可處可處1500元至3000元罰鍰。
年齡逾2歲至4歲以下且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅。
●台北市「機車停車吃到飽」上路
台北市機車路邊停車月票開始可以使用，每車每月售價400元，僅限線上訂購。每月25日起販售次月月票。
9月7日起，實施「全市每日1張單」，每日不論停車次數，最多只會收到一張停車繳費單。
生活方面
●租賃契約規定更新，契約期間不得調漲租金，每度電費設上限
內政部表示，新版租賃契約能有助促進租屋族與房東間的對等關係，建議採用新版住宅租賃契約。
1. 租賃期間不得調漲租金
2. 電費不超過台電夏月(6-9)及非夏月(10-5)最高每度金額，夏月每度6.41元，非夏月每度5.03元
3. 住宅修繕期間不能居住使用，可要求扣除部分租金；
4. 明定租賃雙方得提前終止租約之情形；
5. 房客遺留物經催告不取回，視為拋棄所有權；
6. 不得限制房客遷戶籍及申報租賃費用支出。
●便利商店稅款代收開放非現金支付、上限提高至3萬元
109年9月16日起，統一、全家、萊爾富及OK等四大超商代收稅款限額提高為每筆3萬元，並新增開放非現金支付工具繳納稅款。
統一可使用信用卡、ICASH2.0、icashPay、OPEN錢包、全家可使用信用卡、FamiPay。萊爾富及OK則仍只有現金支付。
●B、C肝篩檢對象年齡提高至79歲
目前民國55年次，或55年次以後出生且滿45歲者，可終身一次免費肝炎篩檢。今年九月中旬，將55年次的「天花板」取消，讓45歲至79歲民眾都納入免費肝炎篩檢對象。
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