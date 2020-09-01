梅莎維持中颱上限 海神估下半天生成 雨怎麼下看這

9月第1天很有可能雙颱共舞。中央氣象局說，位於關島北方海面熱帶性低氣壓預計今下半天生成今年第10號颱風海神，周六、下周日距離台灣最近。至於今年第9號颱風梅莎強度維持中颱上限。

根據氣象局最新預報資料顯示，中颱梅莎上午8時的中心位置在北緯 26.9度，東經125.9度，以每小時15公里速度，向北進行。中心氣壓938百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑80公里。

至於熱帶性低氣壓，上午8時位置在北緯21.3度，東經145.0度，以每小時8公里速度，向西南西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象預報員張承傳表示，根據最新上午8時預報，梅莎因為往北偏，條件沒那麼好，維持中颱上限，增強成強颱的機會不大。至於關島北方海面熱帶性低氣壓，預計今天下半天會增強為今年第10號颱風海神，路徑往韓國方向走，對台灣沒有直接影響，不過其強度同樣可來到中颱。

雨勢部分，張承傳說受到颱風外圍環流影響，北部及東北部有間歇陣雨，梅莎下半天北上後才會趨緩。

張承傳說，隨著梅莎北上，環境會轉為西南風，明天清晨到上午，中南部有短暫陣雨或雷雨，各地山區及東北部則要留意午後雷陣雨。

張承傳表示，周四、周五兩天則是受到低壓帶影響，午後西半部、東北部會出現局部較大雨勢。之後又會轉為西南風，迎風面中南部留意降雨，其他地區則是午後雷陣雨天氣型態。