台東縣癌症均值全國之冠 東基醫院推「防癌4加2篩檢」

台東縣癌症標準化全國平均值的1點24倍，居全國之冠，台東基督教醫院針對台東縣標準化死亡率、發生率偏高的癌症，即日起推出「防癌4加2篩檢」計畫，提供縣內接受成人健康檢查。

台東基督教醫院指出，衛福部公布2019年國人死因統計結果，癌症位居死因首位，經標準化死亡率後，台東縣是各縣市之冠，其中，男性鼻咽癌標準化死亡率比較，台東縣為全國的2點6倍。

早期診斷、早期治療是降低癌症標準化死亡率最好的方法，因此，東基醫院推出「防癌4加2篩檢」計畫，除乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌篩檢外，另提供肺癌、鼻咽癌篩檢。