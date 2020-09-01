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高壓氧治療慢性骨髓炎 七旬婦告別輪椅騎機車代步
彰化縣二林鎮76歲張姓婦人兩年前發生車禍，右小腿腿骨斷好幾節而且有開放性傷口，手術沒接好腿骨還併發慢性骨髓炎，走路需靠輪椅和助行器，她因此意志消沈，家人帶她到衛福部立彰化醫院，申請健保給付高壓氧治療10多次，已能行走自如，恢復往日神采。
部立彰化醫院高壓氧中心主任兼骨科醫師陳柏辰今天表示，慢性骨髓炎是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症，主要原因是細菌深入骨髓，未能及時清除，導致細菌在骨髓的巢狀結構內建立根據地，破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧和長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素無法深入感染核心，只能暫時壓抑，無法根除，是很棘手的併發症。
張姓婦人兩年多前騎機車撞上電線桿，右小腿開放性粉碎性骨折，好不容易熬過清創、皮瓣移植、髓內骨釘等手術，卻併發慢性骨髓炎和骨折不癒合，為了治療骨髓炎，她吃了一年抗生素，吃到胃腸不適、精神倦怠及全身消瘦，還需要靠輪椅與助行器才能行走。
陳柏辰說，一旦罹患慢性骨髓炎，傷口不癒合、流膿、紅腫熱痛，甚至造成肢體失能，高壓氧能加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，加強抗生素的殺菌力；他為張婦申請健保的高壓氧治療，每周3次、每次1小時，10多次之後，張婦不需步行輔助器，已經可以騎機車到院高壓氧治療，生活自理能力大幅提升。
張婦「歡頭喜面」到院治療，她說，原本沒胃口，吃不下，自從病情好轉，她的食量增加，每餐半碗飯變1碗飯，體重從55公斤增到60公斤，不再整天疲軟無力，精神和體力都變好，雖然還沒健步如飛但已經可以騎機車，最重要的是健保給付高壓氧治療，她不用擔心醫療費。
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