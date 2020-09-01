快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽血後瘀青？護理師提醒千萬別揉 可用手指加壓止血

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院護理師潘美珠提醒，抽完血需要正確的按壓，才能讓手臂不瘀青。圖／ingimage
衛生福利部桃園醫院護理師潘美珠提醒，抽完血需要正確的按壓，才能讓手臂不瘀青。圖／ingimage

一名曾婆婆不悅的抱怨，前天抽血護理師抽血技術太差，讓她的手肘都瘀青一片，同時將手肘瘀青的左手伸出來給她看。衛生福利部桃園醫院護理師潘美珠解釋，抽完血需要正確的按壓，才能讓手臂不瘀青。

潘美珠表示，抽血是以針頭刺破皮膚表面，進入靜脈血管抽取所需的血液量，所以在血管壁上會有一個出血點，因此抽血完成時須依醫療人員以下的指示正確按壓方式，才能避免血液流出血管外，進而造成瘀青。

正確按壓方式有幾個步驟可遵循，潘美珠說，首先要確實按壓抽血部位5至10分鐘不中斷，常有人認為抽血後以棉花覆蓋膠帶貼妥就可以達到止血效果，但那只是為了保護抽血點，並沒有止血效果。

潘美珠提醒，1隻手指按壓是不夠的，須以3隻手指的寬度按壓，抽血除了皮膚上看到的一處針眼，依抽血時進針的角度、血管距離皮膚的深淺等不同，有時進入皮膚一點距離後才進入血管，因此會有兩處針眼在不同點。

「手臂折起來是錯誤的止血方式」，潘美珠呼籲，有些人急於做下一件事就將剛抽完血的手臂彎折起來，之後發現有瘀青，那是因為手臂折起後血管會隨著肌肉及結締組織等造成位置移動，使加壓的點沒有在抽血點上而造成滲血瘀青。

潘美珠指出，抽血後千萬不可以揉，以免影響凝血，造成滲血而出現瘀青，如發現抽完血後手臂已有瘀血，可先加壓5至10分鐘止血，抽血後24小時內可冰敷，24小時後改以熱敷，約1至2周瘀青便會逐漸消失，千萬別偷懶，就不會有抽血後瘀青的發生。

護理師 婆婆

延伸閱讀

2020香港小姐出爐！混血護理師奪冠：賽後最想吃叉燒飯

16歲少女被要求照顧美洲獅 遭狂咬手臂奮力搏鬥

抗體研究倫理爭議 前台大醫：台大公衛做了極不好示範

抗體研究爭議遭全面甩鍋 衛福部：就等台大公衛給資料

相關新聞

梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

中央氣象局最新針對四縣市發布大雨特報。氣象局說，中颱梅莎已成為今年風王，今上午有機會增強為強颱。至於關島北方海面熱帶性低...

名醫施景中指安胎藥氣喘藥成分似瘦肉精 醫學會：類比不當

飼養時使用「萊克多巴胺」這種瘦肉精的美豬將進口台灣，近日社會各界熱烈討論其健康風險，台大醫院婦產部副教授施景中今在臉書表...

中秋連假高鐵加開188班次 9月3日凌晨開放購票

迎接中秋節4天連假，為滿足旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布9月30日（三）至10月5日（一）六天期間規畫中秋疏運，共...

華信去年高雄飛花蓮班機艙壓異常 運安會調查結果出爐

去年5月，華信航空一架高雄飛花蓮班機出現艙壓異常問題，所幸機上53人均安。國家運輸安全調查委員會今天公布事故調查報告，報...

台南驚見雪山奇景 氣象局：跟颱風有關

台南市不少民眾昨天下午由東往西行時，看到中央山脈上有大片的水氣降落，遠遠的看就像是山上有靄靄白雪「下雪了嗎」，但氣象局表...

安倍被潰瘍性大腸炎折磨50年 病患「日跑廁所30次」抱馬桶才有安全感

日本首相安倍晉三因為潰瘍性大腸炎復發，而辭去首相職位，之前還傳出他不適吐血，台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，民...

颱風外圍環流雨彈炸北北基 彭啟明：撐傘也會全身濕

受到梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局針對北北基三縣市發布大雨特報，雨勢預計下半天才會趨緩。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書...

高壓氧治療慢性骨髓炎 七旬婦告別輪椅騎機車代步

彰化縣二林鎮76歲張姓婦人兩年前發生車禍，右小腿腿骨斷好幾節而且有開放性傷口，手術沒接好腿骨還併發慢性骨髓炎，走路需靠輪...

抽血後瘀青？護理師提醒千萬別揉 可用手指加壓止血

一名曾婆婆不悅的抱怨，前天抽血護理師抽血技術太差，讓她的手肘都瘀青一片，同時將手肘瘀青的左手伸出來給她看。衛生福利部桃園...

美豬開放讓孕婦憂心 嘉義醫院長：均衡飲食更重要

近日美豬將開放進口，讓許多準媽媽們擔心要怎麽吃才健康，嘉義醫院長黃元德指出，孕期或哺乳期營養的重點是「均衡飲食」，與其擔...

女大學生車禍撞壞牙 牙醫順便替她做矯正

一名19歲女大學生去年暑假騎機車發生車禍，上顎兩顆正中門牙缺失、下顎兩顆前牙斷裂，講話因此「漏風」，所幸經矯正醫師治療後...

保育白海豚重要棲息環境今生效 獨漏嘉義外傘頂洲海域

海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效，棲息環境共763平方公里，...

熱門新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。