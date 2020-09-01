抽血後瘀青？護理師提醒千萬別揉 可用手指加壓止血

一名曾婆婆不悅的抱怨，前天抽血護理師抽血技術太差，讓她的手肘都瘀青一片，同時將手肘瘀青的左手伸出來給她看。衛生福利部桃園醫院護理師潘美珠解釋，抽完血需要正確的按壓，才能讓手臂不瘀青。

潘美珠表示，抽血是以針頭刺破皮膚表面，進入靜脈血管抽取所需的血液量，所以在血管壁上會有一個出血點，因此抽血完成時須依醫療人員以下的指示正確按壓方式，才能避免血液流出血管外，進而造成瘀青。

正確按壓方式有幾個步驟可遵循，潘美珠說，首先要確實按壓抽血部位5至10分鐘不中斷，常有人認為抽血後以棉花覆蓋膠帶貼妥就可以達到止血效果，但那只是為了保護抽血點，並沒有止血效果。

潘美珠提醒，1隻手指按壓是不夠的，須以3隻手指的寬度按壓，抽血除了皮膚上看到的一處針眼，依抽血時進針的角度、血管距離皮膚的深淺等不同，有時進入皮膚一點距離後才進入血管，因此會有兩處針眼在不同點。

「手臂折起來是錯誤的止血方式」，潘美珠呼籲，有些人急於做下一件事就將剛抽完血的手臂彎折起來，之後發現有瘀青，那是因為手臂折起後血管會隨著肌肉及結締組織等造成位置移動，使加壓的點沒有在抽血點上而造成滲血瘀青。

潘美珠指出，抽血後千萬不可以揉，以免影響凝血，造成滲血而出現瘀青，如發現抽完血後手臂已有瘀血，可先加壓5至10分鐘止血，抽血後24小時內可冰敷，24小時後改以熱敷，約1至2周瘀青便會逐漸消失，千萬別偷懶，就不會有抽血後瘀青的發生。