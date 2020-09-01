美豬開放讓孕婦憂心 嘉義醫院長：均衡飲食更重要

近日美豬將開放進口，讓許多準媽媽們擔心要怎麽吃才健康，嘉義醫院長黃元德指出，孕期或哺乳期營養的重點是「均衡飲食」，與其擔心瘦肉精，不如注意是否攝取過多熱量、膽固醇和油脂。只要補充優質適量的鱼豆乳肉類，搭配蔬菜及水果，就能吃得營養，還有規律作息、適度運動，都能確保母嬰的身體健康。

黃元德是婦產科專家，他建議，自懷孕第一期起就需要額外每日增加10公克的蛋白質，在哺乳期間則建議每日應增加15公克蛋白質的攝取，蛋白質來源中最好一半以上來自高生物價的優質蛋白質，如魚、肉、蛋、低脂奶、黃豆等製品。

黃元德說，近日瘦肉精議題引發民眾恐慌與不安，大眾俗稱的瘦肉精其實是屬於乙型受體素（β-agonists）的一種化合物，可減少脂肪並促進蛋白質的生成，也就是增加動物的肌肉，用作瘦肉精的化合物以萊克多巴胺（Ractopamine）居多，萊克多巴胺的毒性相對低且代謝快。

黃元德說，吃豬肉吃到瘦肉精超過安全攝取量，其實並不太可能，民眾無須恐慌，不過提醒坐月子的婦女，傳統月子餐中的麻油腰子、麻油豬肝固然是食療一環，但如果每日攝取超過2副豬腎或一副豬肝，還是有可能超過標準，熱量油脂也太高。

嘉醫藥劑科主任張其純表示，萊克多巴胺是交感神經興奮劑，根據國外研究，無基因毒性，也沒有致畸胎的報導，其實婦産科最常用的安胎藥也有類似的成份。因此，除非食用肉品到達極端的量以上，對於人體才可能產生如血壓上升、心跳加快、焦慮及失眠等交感神經促進的反應。

營養師林資淳説，婦女每天約攝取60公克的蛋白質，孕婦及乳母蛋白質攝取量為婦女1.5倍，其中最好有一半為動物性蛋白質，換算起來各種食物所含蛋白質，為牛奶一瓶（200公克）含5.8公克蛋白質，雞蛋一個約含6.4 公克，牛肉70公克約含13.5公克，豬肉70克約含9.4公克。