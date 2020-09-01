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中秋返鄉搶票要快 台灣高鐵9月3日凌晨開放購票

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵公司為滿足旅客中秋返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）六天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起開放訂票。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司為滿足旅客中秋返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）六天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起開放訂票。圖／台灣高鐵公司提供

迎接中秋節四天連假，台灣高鐵公司（2633）為滿足旅客返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）六天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，一次預購疏運期間所需車票。

台灣高鐵2020年中秋疏運期間加開188班次列車（南下89班、北上99班），總計六天提供1,057班次列車的旅運服務。高鐵公司敬請旅客預先訂位，並及早完成取票，進站搭車快速又輕鬆。

高鐵公司已因應連假期間旅運需求特性調整自由座車廂數，各車次分別配置有3至5節不等之自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

台灣高鐵中秋疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享早鳥六五折、八折或九折優惠；同時，疏運期間仍可使用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，旅客可以多加利用。

中秋節期間遇彈性放假，9月26日（六）為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，於當（26）日除增開四班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次之自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。同時，各車次對號座車票目前開放預購中，歡迎有需求的旅客多加利用。

高鐵公司特別提醒旅客，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

中秋節 口罩 高鐵

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