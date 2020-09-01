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華信去年高雄飛花蓮班機艙壓異常 運安會調查結果出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華信航空示意圖。非當事班機。聯合報系資料照
華信航空示意圖。非當事班機。聯合報系資料照

去年5月，華信航空一架高雄飛花蓮班機出現艙壓異常問題，所幸機上53人均安。國家運輸安全調查委員會今天公布事故調查報告，報告指出可能肇因與空調地面連接單向閥可能已經故障，無法維持在全關閉位置有關。

運安會說，去年5月2日，華信航空公司一架ATR72-212A型客機，國籍標誌及登記號碼B-16851，航班編號AE7931，由高雄國際機場起飛，目的地為花蓮機場，機上載有正駕駛員、副駕駛員各一人，客艙組員兩人、隨機機務一人及乘客48員，共計53人。該機於下降過程中「客艙高度過高」警告作動，經飛航組員處置後，降落於花蓮機場，人機均安。

運安會說，在該事故與可能肇因有關調查發現，事故機自高雄機場起飛前，空調地面連接單向閥可能已經故障無法維持在全關閉位置，使航機加壓艙內與艙外大氣環境連通，航機自巡航高度下降過程中，客艙加壓系統受到當時飛行高度、空調系統進氣量下降及單向閥未關閉的影響，無法建立適當客艙壓力，導致觸發客艙高度過高警告。

至於與風險有關的發現，運安會說，該事故發生前，華信並未評估航空器製造廠於2018年年2月發布之單向閥翻新改進資訊信函（RIL-2018-03），更換改良設計的新型單向閥。

此外運安會發現，事故發生前，華信Pre-flight、Transit及Daily check工單無相關使用地面外接冷氣車後，應檢查及確認空調地面連接單向閥在全關閉位置之說明。

最後運安會發現，事故機於飛航空層130巡航過程中，因機艙內部空氣自未閉合之單向閥門洩出機外，使客艙高度自約2,000呎逐漸上升至約8,000呎；飛航組員若曾於航機巡航期間檢查客艙高度之確切數值，應有機會提早發現客艙高度高於正常值。

對於該事故運輸安全改善建議，運安會說因為相關問題華信均已完成改正，因而無改善建議。

事故 華信 機場

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