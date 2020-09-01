名醫施景中指安胎藥氣喘藥成分似瘦肉精 醫學會：類比不當

飼養時使用「萊克多巴胺」這種瘦肉精的美豬將進口台灣，近日社會各界熱烈討論其健康風險，台大醫院婦產部副教授施景中今在臉書表示，安胎藥及氣管擴張劑都是與瘦肉精化學性質相似的藥，如果孕婦和病人知道這個事實，不知做何感想。

對此，婦產科醫學會理事長黃閔照以及林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉都強調，藥品安全和食品安全是完全不同的風險評估和把關機制，不應混為一談，如果有產婦或病人因此而有疑慮，請與自己的主治醫師討論，不要貿然停藥。

施景中表示，自己今早在看門診，不方便受訪說明。他的臉書發文提到，自己無意加入筆戰，他認為能不吃肉最好。不過，全世界包括台灣的孕婦，在吃的安胎藥和瘦肉精都是是性質類似的藥物（乙型-交感神經受體致效劑），氣喘或抽煙過多導致的慢性阻塞性肺疾的病人，可能用到的氣管擴張劑。

施景中發文提到，這些藥可能導致心悸、手抖，脂肪減少，肝醣分解增加，血管擴張等副作用，但這些副作用在瘦肉精叫做「毒性」，不知道病人或產婦知道了這些事情之後會怎麼想？哪裡有無副作用的瘦肉精？

對於此則發文，婦產科醫學會理事長黃閔照表示，這是類比不當。首先，劑量差很多，安胎藥的劑量與食物殘餘的劑量相差可達萬倍之多。再者，目的差很多，安胎藥的劑量高，是為了讓子宮肌肉放鬆，不是為了增加骨骼肌。最後是使用過程差很多，雖然有些人吃安胎藥會有心悸、頭痛等副作用，但是過程中要持續回診評估劑量，遵照醫囑來服藥，來達到一個母子均安的結果。

林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉也說，氣管擴張劑是用來幫助氣管平滑肌放鬆，通常是急性發作時救命用的，常是以吸入劑型做用於局部，效果快，也很快就會代謝掉。瘦肉精是動物用藥，過量會造成動物的不舒服或死亡，但食品殘留和藥品副作用是兩套不同的風險評估和監督管理機制，不能這樣類比。

黃閔照和葉國偉都擔心，這則貼文可能會造成一些產婦、產家或病人的恐慌，要特別提醒如果有任何疑慮或使用上的不適應，應該回頭與主治醫師討論，不應貿然停藥。