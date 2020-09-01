中秋連假高鐵加開188班次 9月3日凌晨開放購票

迎接中秋節4天連假，為滿足旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布9月30日（三）至10月5日（一）六天期間規畫中秋疏運，共加開188班次，自9月3日（四）凌晨零時起，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，一次預購疏運期間所需車票。

台灣高鐵表示，2020年中秋疏運期間加開188班次列車，南下89班、北上99班，總計六天提供1057班次列車的旅運服務。高鐵公司敬請旅客預先訂位，並及早完成取票，進站搭車快速又輕鬆。

高鐵說，因應連假期間旅運需求特性調整自由座車廂數，各車次分別配置有三至五節不等之自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

高鐵表示，中秋疏運期間維持早鳥優惠及大學生優惠，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享早鳥六五折、八折或九折優惠；同時，疏運期間仍可使用商務車廂限量升等、標準車廂卡友優惠，歡迎旅客多加利用。

中秋節期間遇彈性放假，9月26日（六）為補上班日，為服務旅客通勤需求，於當（26）日除增開四班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。同時，各車次對號座車票目前開放預購中，歡迎有需求的旅客多加利用。