女大學生車禍撞壞牙 牙醫順便替她做矯正

一名19歲女大學生去年暑假騎機車發生車禍，上顎兩顆正中門牙缺失、下顎兩顆前牙斷裂，講話因此「漏風」，所幸經矯正醫師治療後，不僅恢復咀嚼功能，也因原本排列不整齊的牙齒反而矯正的更整齊，她反而因此笑得更自信燦爛的笑容。

亞洲大學附屬醫院牙科部醫師羅昱承表示，女大生原本就有牙齒排列不整齊問題，因此利用拔除下顎的斷裂牙齒增加空間後，將齒列排齊，缺失的正中門牙則利用側門牙取代，之後再利用填補或假牙的方式，將側門牙恢復成正中門牙的外型，以兼顧美觀與功能。

他說，齒顎矯正治療又可稱為「戴牙套」，透過誘導骨頭生長和調整牙齒位置，將不正常的咬合，改為正常咬合，許多人以為矯正治療是為了美觀，其實矯正還兼具咬合和功能兩項目的，如女大生因車禍導致咬合不正、咀嚼食物效率變差，牙齒清潔不易，甚至發音不清楚，此時醫生會考慮讓患者接受矯正治療，達到咬合、功能和美觀的目的。

羅昱承說，目前常用的矯正器大致分為「固定式矯正器」和「活動式的隱形矯正」，前者對於牙齒的控制有相當好的功效，透過橡皮筋或鋼絲將矯正線固定在矯正器上，雖然美觀度較差，且鋼絲突出可能造成黏膜摩擦，但在矯正的療程上較能達成醫師的預期進而完成矯正的治療；後者則不需黏著矯正器在牙齒表面，可解決固定式矯正器帶來的美觀問題也較易於清潔，但應整日配戴，通常每一至兩周更換牙套，以達到牙齒移動的目的。

矯正結束後，因為牙周組織重塑、肌肉習慣的適應，和生長期的不可預測性，都會影響牙齒的穩定性，故需要配戴維持器，讓牙周組織有足夠時間進行重塑，達到咬合穩定的目的。

羅昱承提醒，每個人接受矯正治療需要的時間不同，且矯正時間會受到牙齒在骨頭移動的速率、患者是否準時回診，以及牙齒凌亂程度而定。