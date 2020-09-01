梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

中央氣象局最新針對四縣市發布大雨特報。氣象局說，中颱梅莎已成為今年風王，今上午有機會增強為強颱。至於關島北方海面熱帶性低氣壓，今天也有機會增強為今年第10號颱風海神，其中又以下半天機會最大。

根據氣象局資料顯示，中颱梅莎今天凌晨2時位置在北緯26.0度，東經126.5度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓938百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑80公里。

氣象局說，梅莎今天清晨距離琉球群島很近，也相對台灣是最近的時刻，處於中颱上限，中心附近最大風速來到每秒45公尺，超越43公尺的巴威颱風和黃蜂颱風，是今年西太平洋的風王。

氣象局稍早針對四縣市發布大雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天大台北及桃園地區有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

氣象局同時發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部含蘭嶼綠島、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，上午6時彈東（蘭嶼）已觀測到浪高1.9米左右的長浪、宜蘭（蘇澳）已觀測到浪高1.8米左右的長浪，請注意。

氣象局說，今上半天北部、東北部有間歇性降雨，慎防局部大雨發生，其他地區仍以午後雷陣雨為主。下班天梅莎颱風逐漸遠離，降雨會趨緩。