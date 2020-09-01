颱風外圍環流雨彈炸北北基 彭啟明：撐傘也會全身濕

受到梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局針對北北基三縣市發布大雨特報，雨勢預計下半天才會趨緩。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天到今天為止，十分鐘雨量相當驚人，撐傘也會全身淋濕。

彭啟明說，昨天颱風外圍環流在北部開始延伸到中部，很多人都感受到雨相當的大，其實累積到目前，昨天到今天目前為止最大的降雨在北部約50到60毫米，不算太大，但十分鐘的雨量則相當驚人，有些地方達到十分鐘約達到10到15毫米，很快就減弱，但這種極端的雨勢相當於每小時60到80毫米，撐傘也會全身淋濕，行車交通也會有一定風險，務必要非常謹慎小心。

彭啟明表示，台南發展的熱對流，兩三小時累積超過一百毫米，也相當大，如果颱風真的來台灣，可能是持續一到兩天，可以想見影響多嚴重。建議要想想要是昨天這樣的雨勢下一整天會如何，企業或鄰里可以承受得住這樣降雨嗎？他說，能夠及早準備，建立防災流程，提高韌性程度是我們每個人可以做的事情。

他說，今天北部仍受颱風外圍環流影響，下午逐步緩和。梅莎颱風中心位置在台灣東北角的東北方約450公里海面上，大約剛過那霸西方，當地最大曾觀測到每秒40公尺的強陣風，那霸市也有每秒28公尺，持續往北方向前近，從東海北上。

彭啟明表示，周三將登陸韓國朝鮮半島，從南韓到北韓，周三也非常接近日本九州。而目前颱風結構相當完整，颱風眼也清晰可見，強度上仍維持中度颱風，中心最大風速每秒達45公尺，仍有機會略成長到接近強烈颱風等級，到達每秒51公尺。

彭啟明說，昨天白天到深夜，北部不斷有間歇性的颱風外圍雲系移入，今天上半天仍有零星雲系移入，北部風向上也由昨天偏東北風，轉為偏西北風，預期下半天隨著颱風往北走，水氣會逐步減少，晚上應該很有機會緩和轉晴。今天南部的天氣轉好，大致上天氣穩定，多雲時晴，靠山區偶有局部陣雨。

他表示，周三開始，預期梅莎颱風北上後引進西南風，中南部容易有雨勢，除了早晚海陸風與西南風交會外，也有午後陣雨，雷陣雨會比較明顯，也會有短時間強降雨發生的機會，外出都需要注意天氣動態。周四、五兩天，台灣位於西南季風的低壓帶中，有微弱的南北風交會，天氣不穩定，全台灣都有下雨的機會，北部沿海、南部會有較明顯的雨勢，這情境可能會持續到周末。

彭啟明說，在台灣南端鵝鸞鼻的東方約2500公里地方，有一個熱帶性低氣壓正在發展，預估在今、明兩天有機會發展成為第10號颱風海神，這是由中國所命名，代表漁民出海時，祈求平安的神祉。各種預測中它的強度、範圍也會相當大，將在周末侵襲日本，對台灣沒有影響。