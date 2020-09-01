快訊

新冠疫苗爭奪戰：大國分搶疫苗，小國怎麼辦？

找到了！高雄失蹤少女新竹尋獲 與羅男一起被警方帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風外圍環流雨彈炸北北基 彭啟明：撐傘也會全身濕

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對北北基發布大雨特報。聯合報系資料照
中央氣象局針對北北基發布大雨特報。聯合報系資料照

受到梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局針對北北基三縣市發布大雨特報，雨勢預計下半天才會趨緩。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天到今天為止，十分鐘雨量相當驚人，撐傘也會全身淋濕。

彭啟明說，昨天颱風外圍環流在北部開始延伸到中部，很多人都感受到雨相當的大，其實累積到目前，昨天到今天目前為止最大的降雨在北部約50到60毫米，不算太大，但十分鐘的雨量則相當驚人，有些地方達到十分鐘約達到10到15毫米，很快就減弱，但這種極端的雨勢相當於每小時60到80毫米，撐傘也會全身淋濕，行車交通也會有一定風險，務必要非常謹慎小心。

彭啟明表示，台南發展的熱對流，兩三小時累積超過一百毫米，也相當大，如果颱風真的來台灣，可能是持續一到兩天，可以想見影響多嚴重。建議要想想要是昨天這樣的雨勢下一整天會如何，企業或鄰里可以承受得住這樣降雨嗎？他說，能夠及早準備，建立防災流程，提高韌性程度是我們每個人可以做的事情。

他說，今天北部仍受颱風外圍環流影響，下午逐步緩和。梅莎颱風中心位置在台灣東北角的東北方約450公里海面上，大約剛過那霸西方，當地最大曾觀測到每秒40公尺的強陣風，那霸市也有每秒28公尺，持續往北方向前近，從東海北上。

彭啟明表示，周三將登陸韓國朝鮮半島，從南韓到北韓，周三也非常接近日本九州。而目前颱風結構相當完整，颱風眼也清晰可見，強度上仍維持中度颱風，中心最大風速每秒達45公尺，仍有機會略成長到接近強烈颱風等級，到達每秒51公尺。

彭啟明說，昨天白天到深夜，北部不斷有間歇性的颱風外圍雲系移入，今天上半天仍有零星雲系移入，北部風向上也由昨天偏東北風，轉為偏西北風，預期下半天隨著颱風往北走，水氣會逐步減少，晚上應該很有機會緩和轉晴。今天南部的天氣轉好，大致上天氣穩定，多雲時晴，靠山區偶有局部陣雨。

他表示，周三開始，預期梅莎颱風北上後引進西南風，中南部容易有雨勢，除了早晚海陸風與西南風交會外，也有午後陣雨，雷陣雨會比較明顯，也會有短時間強降雨發生的機會，外出都需要注意天氣動態。周四、五兩天，台灣位於西南季風的低壓帶中，有微弱的南北風交會，天氣不穩定，全台灣都有下雨的機會，北部沿海、南部會有較明顯的雨勢，這情境可能會持續到周末。

彭啟明說，在台灣南端鵝鸞鼻的東方約2500公里地方，有一個熱帶性低氣壓正在發展，預估在今、明兩天有機會發展成為第10號颱風海神，這是由中國所命名，代表漁民出海時，祈求平安的神祉。各種預測中它的強度、範圍也會相當大，將在周末侵襲日本，對台灣沒有影響。

颱風 彭啟明 天氣動態

延伸閱讀

梅莎颱風逼近沖繩 日氣象廳籲防暴風釀災

梅莎颱風持續鍛鍊精實 彭啟明：很高機會轉強颱

9號颱梅莎預測路徑曝光 彭啟明：下周一起接近台灣

颱風都避開台灣？ 彭啟明：比平均值少很多是警訊

相關新聞

梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

中央氣象局最新針對四縣市發布大雨特報。氣象局說，中颱梅莎已成為今年風王，今上午有機會增強為強颱。至於關島北方海面熱帶性低...

颱風外圍環流雨彈炸北北基 彭啟明：撐傘也會全身濕

受到梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局針對北北基三縣市發布大雨特報，雨勢預計下半天才會趨緩。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書...

十年投入有機心血化為烏有 環團農民無奈

具有指標性意義的全台第一個中崎有機農業專區，將被橋頭科學園區開發使用，農民十年來投入有機耕作、改良土壤及恢復生態的心血化...

中崎有機專區將開發為橋頭園區 「共存」破滅

蔡總統連任政見「高雄橋頭科學園區」擬徵收全台第一個中崎有機農業專區，挨批犧牲農業，五月在環評會議因用地適法性疑慮喊卡。此...

台南驚見雪山奇景 氣象局：跟颱風有關

台南市不少民眾昨天下午由東往西行時，看到中央山脈上有大片的水氣降落，遠遠的看就像是山上有靄靄白雪「下雪了嗎」，但氣象局表...

安倍被潰瘍性大腸炎折磨50年 病患「日跑廁所30次」抱馬桶才有安全感

日本首相安倍晉三因為潰瘍性大腸炎復發，而辭去首相職位，之前還傳出他不適吐血，台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，民...

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

中央氣象局表示，31日14時熱帶性低氣壓TD12生成，中心位置在北緯 23.8 度，東經 146.8 度，以每小時9公里...

桃園有14例登革熱本土病例 容器積水孳生孑孓裁罰5案

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，衛生局昨天又再宣佈一名居住在中泰里的50歲男子確診，桃園目前已累計14例本土病例；對此...

女大學生車禍撞壞牙 牙醫順便替她做矯正

一名19歲女大學生去年暑假騎機車發生車禍，上顎兩顆正中門牙缺失、下顎兩顆前牙斷裂，講話因此「漏風」，所幸經矯正醫師治療後...

保育白海豚重要棲息環境今生效 獨漏嘉義外傘頂洲海域

海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效，棲息環境共763平方公里，...

健康主題館／心房顫動篩檢 有助預防中風

心房顫動患者中風風險是一般人的三到五倍，國人終其一生有六分之一到七分之一的機會罹患心房顫動，但大多數人在中風前毫無徵兆。...

清大解開腦部鈣化之謎 治療失智曙光

「腦部基底核鈣化」是導致類帕金森氏症、阿茲海默症等神經退化病症發生原因之一，也就是腦細胞表面的膜蛋白通道阻塞，無法傳送信...

熱門新聞

「梅莎」影響中「海神」接著來？氣象局：還須觀察

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。