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台南驚見雪山奇景 氣象局：跟颱風有關
台南市不少民眾昨天下午由東往西行時，看到中央山脈上有大片的水氣降落，遠遠的看就像是山上有靄靄白雪「下雪了嗎」，但氣象局表示這其實是氣象上少見的雲瀑景象。
許多網友上網分享照片與影片，就看到中央山脈有大片的水氣，衝過山頭，直瀉而下，相當壯觀。網友驚訝「好漂亮啊」、「真的很像下雪耶！」
氣象局表示，雲瀑產生的原因是冷空氣在山前堆積，在堆高的過程中，上面水氣因為舉升而凝結，等到冷空氣高過山頭，凝結的水氣就和冷空氣一起流過山頭。這時由於冷空氣比較重，所以流過山頭後會沿著山頭往下掉，就好像瀑布的水往下流一樣，才會被稱為「雲瀑」。
氣象局指出，最主要是這幾天受到颱風影響，山上的水氣重，才會有這個現象發生。
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