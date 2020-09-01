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台南驚見雪山奇景 氣象局：跟颱風有關

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書

台南市不少民眾昨天下午由東往西行時，看到中央山脈上有大片的水氣降落，遠遠的看就像是山上有靄靄白雪「下雪了嗎」，但氣象局表示這其實是氣象上少見的雲瀑景象。

許多網友上網分享照片與影片，就看到中央山脈有大片的水氣，衝過山頭，直瀉而下，相當壯觀。網友驚訝「好漂亮啊」、「真的很像下雪耶！」

氣象局表示，雲瀑產生的原因是冷空氣在山前堆積，在堆高的過程中，上面水氣因為舉升而凝結，等到冷空氣高過山頭，凝結的水氣就和冷空氣一起流過山頭。這時由於冷空氣比較重，所以流過山頭後會沿著山頭往下掉，就好像瀑布的水往下流一樣，才會被稱為「雲瀑」。

氣象局指出，最主要是這幾天受到颱風影響，山上的水氣重，才會有這個現象發生。

台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
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台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
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台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書
台南昨天驚見「雲瀑」氣象奇景。圖／取自臉書

氣象局

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