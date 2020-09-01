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銀龍擺尾變換隊形 秋天限定萬鷺朝鳳壯觀鳥友驚喜

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，是每年秋天8月底至10月初最具特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀，前天首7批出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天下午又發現2批飛進來，大雁隊形、Ｖ字形空中變化，讓鳥友、遊客驚嘆。

蘇家弘說，昨天中午騎機車到梅山鄉太興村觀賞點「草本傳奇」店，拍攝黃頭鷺過境，午後雷陣雨下非常大，1個半小時到目的地，太興村風景很美麗，山嵐湧出，下午5點13分第一批出現高空飛行，經過太興村草本傳奇上空。

第二批下午5點55分經過生毛樹溪谷盤旋變化隊形，非常壯觀精彩，蘇家弘表示，今年出現首批大量時間，比去年晚一周，受東北季風及颱風影響，前幾天「梅莎」颱風雖未登陸，但受外圍環流影響，成群黃頭鷺「趕路避颱」。

每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥，賞鳥人潮一年比一年多。

太興村長兼社區發展協會理事長簡慶輝說，「萬鷺朝鳳」是秋季限定生態奇觀，只要起北風和東北季風，每天下午4點到6點鳥況最佳，一群又一群黃頭鷺沿生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像銀龍擺姿搖尾，群山溪谷是黃頭鷺舞台，最佳觀賞地點：大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖和嘉154鄉道9.5K處。

嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」，秋天限定特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，有如銀龍擺尾，變換隊形十分壯觀。圖／蘇家弘提供

賞鳥 颱風 攝影

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