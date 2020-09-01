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安倍被潰瘍性大腸炎折磨50年 病患「日跑廁所30次」抱馬桶才有安全感

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
日本首相安倍晉三罹患亞洲人不常見的潰瘍性大腸炎。圖／歐新社
日本首相安倍晉三罹患亞洲人不常見的潰瘍性大腸炎。圖／歐新社

日本首相安倍晉三因為潰瘍性大腸炎復發，而辭去首相職位，之前還傳出他不適吐血，台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，民眾對這項疾病比較陌生，這是一種自體免疫疾病，亞洲人發生的機率很低，但安倍首相卻被這項疾病折磨了50年，一輩子都可能無法根治，有些患者甚至每天要跑廁所2、30次，「在廁所旁才有安全感」，也解釋了安倍首相工作時要常跑廁所的情況，但是這項疾病卻不會吐血，可能還有其他的原因。

安倍因為這項疾病而去職，不少民眾有疑問「這跟胃潰瘍一樣嗎」、「有這麼嚴重需要辭職嗎？」

安南醫院副院長許秉毅表示， 潰瘍性大腸炎與因為壓力或飲食不當引發的胃潰瘍完全不同，前者是一種自體免疫疾病，發生的原因是體內的免疫細胞錯亂，攻擊自己的大腸，使大腸產生發炎及潰瘍的一種疾病。

其發生率大約是1.2到20.3每10萬人/年，較好發於歐美人士，亞洲人發生得較少。目前還不清楚導致免疫系統錯亂的真正原因，不過研究顯示可能跟腸道壞菌、遺傳基因、高油高糖飲食和抽菸有關。

他表示，腹瀉和血便是潰瘍性大腸炎的兩大症狀，這是為何安倍有時在工作時必須頻繁跑廁所的原因。曾有一位30歲罹患潰瘍性大腸炎的女病患，發病時，一天要跑2、30次廁所，「我必須在廁所的旁邊，才有安全感」患者說，可以理解疾病帶來的痛苦。

此外，有些潰瘍性大腸炎的病人還可能因為腸道發炎而導致腹痛、發燒、體重減輕及疲勞。嚴重者甚至會發生大腸破裂，引起腹膜炎而死亡。

同時潰瘍性大腸炎的患者因腸道慢性發炎，大腸癌發生率會比常人高，約3%的患者最後會產生大腸癌。一般建議，發病8年後，就要定期作大腸鏡，篩檢大腸癌及癌前病變。

在治療上，潰瘍性大腸炎目前無法根治，只能經由藥物﹙包括胺基水楊酸、類固醇、免疫抑制劑、生物製劑﹚、糞便移植及改變飲食生活習慣來改善症狀及促進大腸潰瘍癒合，也就是台灣話說的「會好不斷根！」這是為何安倍自17歲發病，至今被折磨了50年，始終無法痊癒的原因。

不過，許秉毅表示，潰瘍性大腸炎患者之免疫細胞只會攻擊大腸，並不會攻擊食道、胃或十二指腸，所以安倍日前發生之吐血應有其他毛病，非潰瘍性大腸炎直接引起。

日本首相安倍晉三罹患亞洲人不常見的潰瘍性大腸炎。圖／安南醫院提供
日本首相安倍晉三罹患亞洲人不常見的潰瘍性大腸炎。圖／安南醫院提供
日本首相安倍晉三罹患亞洲人不常見的潰瘍性大腸炎。圖／安南醫院提供
日本首相安倍晉三罹患亞洲人不常見的潰瘍性大腸炎。圖／安南醫院提供

患者 大腸癌 安倍晉三

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