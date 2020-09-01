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保育白海豚重要棲息環境今生效 獨漏嘉義外傘頂洲海域

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效。記者魯永明／翻攝
海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效。記者魯永明／翻攝

海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效，棲息環境共763平方公里，範圍包括苗栗、臺中、彰化、雲林等4直轄市、縣 (市)海域；但保育人士發現此範圍，部分與現況不符，白海豚活動海域擴大到嘉義縣，外傘頂洲以南（東石、布袋）海域為主，獨漏嘉義縣，不利保育。

海洋保育署副署長吳龍靜說，經2部會逾8年努力，催生中華白海豚重要棲息環境公告，畫設範圍是根據林務過去調查，與現況或有部分不符，但已含蓋白海豚頻繁出現的海域，海委會會持續調查研究，棲息環境會動態檢討。

白海豚重重要棲息環境生效後，在此海域白海豚受野保法保護，在此海域作業的漁民，只要不故意干擾、捕捉等行為，不影響漁民作業，但在海域申請離岸風電裝置，就要經環評審查許可，有嚴格規範，不能影響白海豚生態保育。

吳龍靜表示，畫設過程，曾遭漁會及漁民疑慮反對，今後為加強保育，將與漁民組成保育白海豚巡守隊，海巡署也會加強保護，查獲在重要棲息環境的拖網漁船，除違反漁業法，還觸犯野保法。

布袋海巡隊說，海上出勤遇到白海豚都觀察做紀錄，雲嘉海域2018年6月至2019年底，計海上觀測白海豚32次，幾乎每個月都有觀測紀錄，其中以3至5月較多，每次約6至8隻，發現海域雲林海域多分布於麥寮港至台西外海，嘉義海域則以外傘頂洲以南（東石、布袋）海域為主。

嘉縣府畜產保育科說，獨漏嘉義縣海域部分畫設重要棲息環境會向海委會及農委會反映；嘉義區漁會總幹事張正義說，劃設只要不影響漁民捕撈作業，漁民不反對，漁民有保育意識，會配合組織保育白海豚巡守隊。

布袋海巡隊海上出勤遇到白海豚都觀察做紀錄，發現海域雲林海域多分布於麥寮港至台西外海，嘉義海域則以外傘頂洲以南（東石、布袋）海域為主。記者魯永明／翻攝
布袋海巡隊海上出勤遇到白海豚都觀察做紀錄，發現海域雲林海域多分布於麥寮港至台西外海，嘉義海域則以外傘頂洲以南（東石、布袋）海域為主。記者魯永明／翻攝
海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效。圖／海委會提供
海洋委員會依野生動物保育法，昨天公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，今天生效。圖／海委會提供

海豚 漁民 嘉義

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