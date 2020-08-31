影／「愛是我們的嚮導」 楊牧之子拉琴為父親特展揭幕

「憑藉著愛的力量／一個普通的觀念／一種實踐／愛是我們的嚮導......」詩人楊牧之子王常名以小提琴奏出父親最愛的蕭士塔高維契樂曲，悠悠樂聲中，楊牧充滿韻律和力量的聲音緩緩響起，父子兩在時空交錯中合奏楊牧詩作「春歌」，為楊牧特展「愛是我們的嚮導」拉開序曲。

詩人楊牧三月辭世，當時疫情嚴峻，未能對外舉辦告別活動。經與楊牧夫人夏盈盈密切討論，趨勢教育會9月1日起於國家圖書館舉辦「愛是我們的嚮導—楊牧的文學與人生」特展，本周六(9月5日)還有詩劇演出。特展開幕式由詩人陳義芝主持，楊牧家屬夏盈盈、王常名，洪範書店代表葉步榮、葉雲平，以及學者作家黃春明、楊照、向陽、封德屏、羅智成、鄭毓瑜等人出席。

楊牧早年筆名葉珊，深受浪漫主義詩人的影響，赴美留學時見證學生運動，32歲時毅然將筆名為楊牧，嘗試以詩介入社會，風格丕變，曾說「變不是一件容易的事，然而不變即是死亡。」國家圖書館副館長吳英美透露，當年她在國圖擔任編目工作時，不相信「葉珊」和「楊牧」是同一個人，經過反覆查證比對後，才確認風格截然不同的兩種作品，竟是出自同一人之手。

楊牧中學同學葉步榮與楊牧共同創辦洪範書店。葉步榮回憶，楊牧生於9月6日，他非常重視生日與作品，總是選在生日出版重要作品，將生日當成檢視與呈現寫作生涯的重要里程碑。

兩人共同創辦洪範書店之後，楊牧告訴葉步榮，洪範必須揚棄過去文星書店年代只出薄書的傳統，「一個作家應該出大書、厚厚的書」。洪範成立兩周年的九月，楊牧將他的五本詩集合成一本大書「楊牧詩集」，並許下心願，希望一生可以出好幾本「厚厚的大書」。

此後每過十多年，楊牧總會選在生日出版「厚厚的大書」，從「楊牧詩集二」、「楊牧詩集三」到「楊牧詩選」。葉步榮認為，這些重量級著作的出版展現楊牧的執著與堅持。

●「愛是我們的嚮導／紀念楊牧詩劇場」9月5日舉辦，分為日光場和星光場，活動詳情請至國家圖書館網站查詢及報名。網址：https://www.ncl.edu.tw/activityhistory_238_821.html