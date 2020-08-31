王馨世教授：過重婦女試管受孕率會降低 流產率升高

宏其婦幼醫院學術副院長暨國際生殖醫學中心主治醫師王馨世教授今天表示，體重過重、肥胖已經成為21世紀全球的議題，除了影響健康，增加罹患慢性病（如高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病等）與癌症的機會，肥胖也會影響卵巢排卵功能及降低懷孕的機率。

王馨世教授8月自長庚醫院退休，9月起任職宏其婦幼，過去以多篇論文及研究報告享譽人工生殖領域。他指出，肥胖的婦女會使卵子積存過多的脂肪與膽固醇，繼而引起卵子內部構造（如輸送蛋白質的內質網、與提供能量的粒腺體）的功能異常，因此，來自肥胖婦女的卵子即使在受精後，胚胎的發育會比較差，懷孕的機率也較低。

王馨世說，英國倫敦的蓋伊和聖托馬斯醫院，分析了33個研究，含括4萬7967個試管嬰兒治療周期，發現婦女的體重過重，或肥胖（BMI超過25），即使接受試管嬰兒治療，懷孕的機會還是比正常體重的婦女（BMI為19-24）低16%，而且流產率提高了31%。

肥胖也會改變體內新陳代謝，最常見的是引起「胰島素抗性」的現象，造成血液中的胰島素濃度增加，刺激卵巢製造更多的雄性素，導致雄性素作用在卵巢，造成卵巢濾泡萎縮及抑制排卵，以致排卵稀少或長期無排卵，即多囊性卵巢症候群，無排卵就無法受孕。

卵巢濾泡的數量在12至14歲初經來時，兩邊卵巢總共約有20至40萬個濾泡，如果有排卵，每個月只排出1個卵，但每個月都會消耗一大批的濾泡，因此，卵巢的濾泡平均在50歲時會用盡，停經年齡也因此在約50歲的時候。

血中「抗穆勒氏荷爾蒙（AMH）」值可以反映出卵巢濾泡存量的多寡，一般而言，小於35歲的婦女，AMH值通常介於2至5之間，表示卵巢濾泡的存量還不少，相對的，大於40歲的婦女，AMH值通常小於1，代表卵巢濾泡的存量已經不多。AMH值的高低與懷孕的機率有密切的關係，卵子的品質也會影響懷孕的機率，年紀增加，品質差的卵子比率會升高，更降低了受孕的機會。

王馨世說，懷孕的成功機率與女性的年齡以及卵巢濾泡的存量有關，女性在40歲以後，卵巢功能開始退化萎縮，卵巢濾泡的數量明顯減少，排卵功能也相對變差。

無論年齡大小，依懷孕的成功率來排序為試管嬰兒療法>人工受精療法>自然同房。年齡在40歲以上，且AMH值在1.0以下，表示卵巢濾泡的存量已經不多，品質差的比率也比較高，自然懷孕的機率不高，應儘早開始嘗試人工協助生殖療法包括試管嬰兒療法，人工受精療法，尤其建議試管嬰兒療程，否則，每個月成批成群的濾泡持續地消耗與萎縮，懷孕的機率也會愈來愈低。

若卵巢濾泡存量低到某一個程度，即使接受試管嬰兒療程的治療，懷孕的機率也是不高。例如40歲以上，試管嬰兒療法的懷孕成功率只有15%至20%，也就是說，做4、5次試管嬰兒才會有一次懷孕，但相對於自然同房的懷孕機率，已經高出5倍以上了。