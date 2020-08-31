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美豬開放進口引熱議 林口趁勢推聽音樂的黑毛豬
近期美豬開放進口議題鬧得沸沸揚揚，新北養豬業大宗的林口區豬農卻輕鬆看待，因林口飼養豬隻多為黑毛豬，且在地養豬戶不斷提升養殖品質，除翻轉傳統養豬場的惡臭形象，更有業者放音樂給豬聽，豬隻品質佳，還沒到成豬常就銷售一空，成為林口在地優質農產品。
林口區長藍品畯指出，林口每年約可提供440萬公斤豬肉至市場販售，而黑毛豬平均生長期1年，為白豬2倍，為與國際競爭，業者擺脫傳統養豬場髒亂及惡臭印象，新一代豬農特別注重環保及衛生問題。
如李永亨畜牧場申請沼液、沼渣資源回收廠房建置，回收豬糞再利用；許建和畜牧場則是每天放音樂給豬聽，產出的豬隻個個體型精實；有福畜牧場設有自動清洗機及餵食設備，近日更引進全新北第一台價值百萬的汙泥處理機，讓廢水更淨化。
林口區公所表示，號召民眾支持在地產業之餘，也鼓勵畜牧業投入更多環境保護的設施，達到友善環境、畜產永續的目標。
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