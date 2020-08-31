首屆台灣仲裁周10月台中登場 人才、教育一起來

中華民國仲裁協會及中華民國律師公會全國聯合會，將於10月12日在台中舉辦首屆「台灣仲裁周」活動，透過專題演講、辯論賽等形式，提供年輕律師與法律相關科系學生實務操作機會，以擴大對仲裁制度的推廣、厚植仲裁基礎，並促進仲裁法學教育，培養仲裁人才。

仲裁協會理事長李復甸接下理事長一職，對仲裁規則接軌國際、擴大協會海外設點工作不遺餘力，在經過多番溝通連繫後，定下舉辦首屆「台灣仲裁周」活動計畫， 10月中旬將在台中裕元花園酒店開幕，並由司法院大法官林俊益闡明釋字第591號內容發表主題演說，搭配與談，從憲法位階深入說明國家對仲裁制度的協助與監督。李復甸說，「仲裁周」還將討論集中審理制度、案件管理制度等內容。

系列活動包括與國立中興大學產業創新及國際學院暨法律系，合辦「公斷盃｣青年模擬仲裁庭辯論大賽；由台中律師公會、台灣金融科技協會、台灣工程法學會及英國特許仲裁學會（The Chartered Institute of Arbitrators)等機構參與合辦仲裁講座與研討會；仲裁人到全國知名院校法律系舉行仲裁學術演講；資深仲裁人對律師分享仲裁經驗等。

閉幕式10月16日下午在台中林酒店舉行，由仲裁協會名譽理事長李念祖以「變革：我們需要一部接軌國際的仲裁法｣為題，介紹協會最近完成的仲裁法修法草案特色，盼藉草案重點及制度變革解說，讓外界瞭解未來修法可能方向。