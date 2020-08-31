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新冠肺炎感染者癒後人生 病毒清空心待癒合

中央社 / 台北31日電
康復者秋口日前接受中央社記者採訪時說，痊癒後順勢換了新工作，生活一切如常，但心情上會不自覺畫出一些界線，圖為秋口的隔離病房。圖／秋口提供
康復者秋口日前接受中央社記者採訪時說，痊癒後順勢換了新工作，生活一切如常，但心情上會不自覺畫出一些界線，圖為秋口的隔離病房。圖／秋口提供

北醫附醫進行新冠肺炎確診者關懷計畫，發現康復者回到社區後，可能遇到就業、居住歧視問題，或因自我擔心，連找工作、捐血都躊躇。醫師提醒，康復者與常人無異，無須設限。

戰勝2019冠狀病毒疾病是康復者們身上特別的勳章，有些人回到社區，生活如常；但也有人因曾揭露是感染者，求職不順，被鄰居要求搬家。

康復者秋口日前接受中央社記者採訪時說，痊癒後順勢換了新工作，生活一切如常，但心情上會不自覺畫出一些界線。如本來長年習慣捐血，現在聽到血荒也會想幫忙，但會擔心而裹足不前。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師蕭世欣進行確診康復者關懷計畫，他認為，新冠肺炎康復者需要自我及社會的關懷。

蕭世欣接受中央社記者採訪時表示，目前已有數名康復者加入研究，回診追蹤時反映生活遇到一些問題，如找工作時不知道該不該揭露曾經感染新冠肺炎；也有康復者可能因疫調資訊公開，被網路肉搜，導致鄰里冷眼相待。

康復者也關注自身健康狀況，蕭世欣說，過去媒體報導重症者可能會有肺纖維化狀況，目前北醫附醫追蹤的狀況發現，就算是曾嚴重到住加護病房的個案，出院後，肺功能也可以恢復得很好。

但蕭世欣也說，不少康復者反映都有掉髮現象，頭髮輕輕一抓就掉一把。詢問感染科及皮膚科醫師意見，初步判斷是壓力症狀群表現之一，意即掉落頭髮大部份是可以長回來，康復者也不用焦慮。

在疫情發展之初，很多感染者被認為是愛玩跑出國才染病的明知故犯者；蕭世欣說，很多人當時出國可能是為了工作，染病也有非自願的無奈。有些康復者很願意參與研究計畫，一方面希望了解目前身體狀況，看看是否有抗體及抗體能持續多久，對疫苗研發有幫助；另一方面也希望藉此能讓大家對這波疫情有多點了解，避免歧視。

研究專案經理王文君受訪時說，有一名康復者在住院期間就因血管細小難找，兩手針孔數十個；但出院後仍不辭抽血辛勞參與抗體研究，令人感動。

台大醫院感染科主任陳宜君接受中央社記者採訪時表示，重大傳染病如結核病、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及現在的新冠肺炎感染者，都會擔心康復後能不能順利重返社區，怕被另眼相看。但台灣有非常嚴格的解隔離標準，感染者們也犧牲很多自由才重返社區，社會根本無須擔心，也建議康復者不用自我設限及自我揭露。

至於新冠肺炎康復者可能有掉髮問題，陳宜君說，這普遍出現在重症康復後的患者身上，不是只有新冠肺炎患者遇到這種問題。主因可能與焦慮、壓力有關。

北醫 掉髮 新冠肺炎

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