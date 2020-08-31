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又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」
中央氣象局表示，31日14時熱帶性低氣壓TD12生成，中心位置在北緯 23.8 度，東經 146.8 度，以每小時9公里速度，向西南西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺；這熱帶低壓，未來24小時之內有機會發展成颱風「海神」。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也預告，海神颱風即將形成，這個熱帶低壓位於關島北方海面，兩三天後也會是個大颱風，但路徑預估會北轉，週末直衝日本、朝鮮半島；現階段台灣地區受到梅莎颱風外圍環流影響，北台灣有間接性降雨；梅莎跟海神各自有導引力量，不會產生「藤原（雙颱）效應」。
臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提到，太平洋高壓位在退縮的周期，遠洋又悄悄的冒出了一顆熱帶性低氣壓，在未來24小時內有機會發展為第10號颱風「海神」；和梅莎一樣，海神颱風在預報中也會發展為又強又大的颱風，在周末會對日本產生威脅。
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