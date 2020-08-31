桃園有14例登革熱本土病例 容器積水孳生孑孓裁罰5案

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，衛生局昨天又再宣佈一名居住在中泰里的50歲男子確診，桃園目前已累計14例本土病例；對此衛生局立即針對該新增個案的5名親友進行採檢，目前仍在檢驗當中。

衛生局表示，雖然先前桃園區長安里曾爆發登革熱群聚感染事件，有11人確診本土登革熱，但已於8月23監測期滿無新增病例，因此昨天中泰里確診的50歲男子，不一定與長安里群聚事件有關，也不排除社區中可能存在不顯性感染者。

針對這次的確診個案，衛生局已完成確診個案住家50公尺及外圍300公尺進行化學性防治作業、掌握其潛伏期活動地點，另對其5名家庭密切接觸者進行採檢。

談及為何桃園今年登革熱案例特別多？衛生局疾病管制科長葉潔瑩回應，主要是因為長安里採取擴大採檢，檢出11人確診或曾得過登革熱，她說，不少民眾只有微感冒甚至無症狀，完全不曉得自己有登革熱，才會讓案例這麼多。

葉潔瑩表示，近期陸續有下雨，應對處置主要還是針對向民眾宣導積水容器清潔，尤其蚊子下蛋是下在管壁周遭，一定要用力刷才能清除。

另外，衛生局每天都會出去稽查，確診個案活動過的地方都會列入稽查熱區，截至今天為止，已有5案依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰，不僅如此，衛生局和環保局合作，動員鄰里志工一同維護社區環境清潔。