快訊

南海仲裁四週年：美國為何突然制裁涉軍事工程中企？

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園有14例登革熱本土病例 容器積水孳生孑孓裁罰5案

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市衛生局昨天又再宣佈一名居住在中泰里的50歲男子確診，目前已累計14例本土病例；對此衛生局立即針對該新增個案的5名親友進行採檢，目前仍在檢驗中。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局昨天又再宣佈一名居住在中泰里的50歲男子確診，目前已累計14例本土病例；對此衛生局立即針對該新增個案的5名親友進行採檢，目前仍在檢驗中。圖／桃園市衛生局提供

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，衛生局昨天又再宣佈一名居住在中泰里的50歲男子確診，桃園目前已累計14例本土病例；對此衛生局立即針對該新增個案的5名親友進行採檢，目前仍在檢驗當中。

衛生局表示，雖然先前桃園區長安里曾爆發登革熱群聚感染事件，有11人確診本土登革熱，但已於8月23監測期滿無新增病例，因此昨天中泰里確診的50歲男子，不一定與長安里群聚事件有關，也不排除社區中可能存在不顯性感染者。

針對這次的確診個案，衛生局已完成確診個案住家50公尺及外圍300公尺進行化學性防治作業、掌握其潛伏期活動地點，另對其5名家庭密切接觸者進行採檢。

談及為何桃園今年登革熱案例特別多？衛生局疾病管制科長葉潔瑩回應，主要是因為長安里採取擴大採檢，檢出11人確診或曾得過登革熱，她說，不少民眾只有微感冒甚至無症狀，完全不曉得自己有登革熱，才會讓案例這麼多。

葉潔瑩表示，近期陸續有下雨，應對處置主要還是針對向民眾宣導積水容器清潔，尤其蚊子下蛋是下在管壁周遭，一定要用力刷才能清除。

另外，衛生局每天都會出去稽查，確診個案活動過的地方都會列入稽查熱區，截至今天為止，已有5案依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰，不僅如此，衛生局和環保局合作，動員鄰里志工一同維護社區環境清潔。

衛生局 登革熱 傳染病

延伸閱讀

本土登革熱增1例 疑與桃園區群聚有關

新加坡以蚊攻蚊 對抗史上最嚴重登革熱疫情

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

相關新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

中央氣象局表示，31日14時熱帶性低氣壓TD12生成，中心位置在北緯 23.8 度，東經 146.8 度，以每小時9公里...

桃園有14例登革熱本土病例 容器積水孳生孑孓裁罰5案

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，衛生局昨天又再宣佈一名居住在中泰里的50歲男子確診，桃園目前已累計14例本土病例；對此...

9月全國交通大執法 五大重點項目取締

為維護路口安全及行人路權，交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」明天執行，針對「汽機車不停讓行人」等五大重點...

北市捷運、公車9月1日公布開放 乘客可攜帶寵物鳥搭乘

台北市公共運輸處宣布，為方便乘客攜帶寵物鳥搭乘捷運及公車需求，明日起開放旅客攜帶小型寵物鳥，但如經濟類家禽，因仍有禽流感...

近200歲的紙！ 太祖級地契在新店文史館展出至明年8月

新北市新店文史館即日起至明年8月展出「『約定』的開發歷史與數位學習體驗活動」地契文件，其中有一張「太祖級」的地契，從清代...

搭公車被酸不讓座 孕婦高EQ回應三句話收服人心

搭乘大眾運輸工具讓位給需要的人是美德，不過遇到倚老賣老的長者，你會怎麼做呢？有網友《噗浪》平台上分享搭公車遇到的事，他解釋有位歐巴桑上車後，見沒人讓座，便對坐在博愛座上的孕婦說「現在年輕人看到老人都不會讓座了」，沒想到孕婦說了三句話，將歐巴桑擊退，網友看了直呼「太強了」。

食道黏膜沒接受器 醫師：當心出現症狀已食道癌中晚期

一名54歲男性從年輕就有抽菸和喝酒的習慣，未有任何不適症狀，日前到大里仁愛醫院做身體健康檢查，在無痛胃鏡的窄頻影像檢查中...

桃機三跑道影響居民搬遷權益？ 民航局：會先建後遷

桃機三跑道闢建，桃園部分地方人士憂心可能影響居民搬遷權益，交通部民航局今天強調，「先建後遷」是航空城計畫與第三跑道闢建計...

對流雲系發展旺盛 13縣市提防大雨

氣象局今天針對台北等13縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，基隆北海岸、南部地區及其他西半部山區有局部...

犧牲農業？中崎有機農業專區 確定開發為橋頭科學園區

蔡英文總統連任政見之一「橋頭科學園區」擬徵收全台第一個中崎有機農業專區，挨批犧牲農業，五月在環評會議因用地適法性疑慮罕見...

影／免驚！烤大豬沒有萊克豬 南投職人掛保證

南投縣政府原民局今年首創開辦「原住民烤豬認證」，經培訓考試共45人通過，今天授予商標證書，並頒給信物番刀、肩背帶，南投縣...

給人走不給船過？ 議員質疑大港橋變大型玩具

高雄港大港橋7月6日啟用通行，優美弧度造型日夜皆美，高雄市議員林于凱表示，大港橋所在的第三船渠竟不開放任何船隻進入，若要...

熱門新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

紙本藝FUN券 今起分流登記

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

「梅莎」影響中「海神」接著來？氣象局：還須觀察

嬰幼兒也可用！ 60萬份600元紙本藝FUN券31日開放登記

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。