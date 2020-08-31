克服晾衣5大困擾 LG免曬衣乾衣機省力省電又健康

LG免曬衣乾衣機幫現代人克服傳統晾衣困擾，衣物清潔又健康。 圖／ＬＧ提供

進入農曆7月，台灣人愛室外曬衣的習慣即將面臨「風水」以及「健康」的最大考驗，在種種傳統禁忌、細菌滋生、空污困擾的考量下，入手一台真正省去乾衣勞務的免曬衣乾衣機，才是聰明現代人的最佳解決方案。

傳統晾衣方式其實對身體健康、衣物整潔都有不良影響。夏季洗衣清潔需求增多，每天晾衣服，姿勢錯誤或施力不當，可能會肩膀及手臂痠痛情況；空污問題嚴重，戶外晾衣服沾染PM2.5，如果是在夜晚晾衣服，根據日本厚生勞動省研究，入夜後PM2.5濃度會飆升，加上晚上與凌晨的擴散力差，眼睛看不見得髒污更易附著於潮濕衣物上，加上家中照明更容易讓陽台成為飛蛾、蟑螂等昆蟲愛駐足的地方，衣服越晾越不健康，洗了等於白洗。而夏天高溫下晾衣服，體力特別消耗之外，陽光還會讓鮮豔、深色的衣服褪色；若改在室內晾衣服，則有可能讓室內溼度過高，成為黴菌孢子孳生的理想環境，導致衣物發霉，甚至誘發氣喘，影響人體健康。

LG免曬衣乾衣機搭載Heat Pump低溫除濕乾衣技術，即便衣物再多，也可免除大量曬衣的勞務困擾！ 圖／ＬＧ提供

想要徹底解決傳統晾衣困擾，同時破除傳統乾衣機容易傷害衣物的迷思，LG免曬衣乾衣機5大優勢讓你絕對後悔太晚才入手！其中最大特點就是擁有Heat Pump低溫除濕乾衣技術，60度溫和烘乾能更保護衣料，不管是小孩穿的貼身衣物，還是精緻衣物，全都能使用，家中成員再多也可以免除大量曬衣的勞務困擾，還可以保持衣物蓬鬆柔軟。而60度溫風殺菌、滾動輕拍除塵功能，再加上獨家雙重極細密濾網，更可有效率除毛髮、微塵，不僅輕鬆，更能確保自己與家人穿著的衣物達到徹底的清潔。

而針對現代家庭空間需求，LG免曬衣乾衣機也貼心設想好了，除了可與滾筒洗衣機上下堆疊更省空間，使用110V電壓，搭配集水盒設計，不用排水管，可以在臥室、客廳等家中任一位置安裝，解決租屋族住屋空間狹小的問題，而且不使用明火、瓦斯，不排放廢熱氣方便更安全。

LG免曬衣乾衣機安裝使用超彈性，上下堆疊省空間，還可搭迷你洗衣機，一次滿足乾衣、分類洗需求。 圖／ＬＧ提供

今年推出的LG免曬衣乾衣機新品除了內建WiFi可隨時遠控及升級軟體外，更加入與LG直驅變頻滾筒洗衣機智慧配對技術，免曬衣乾衣機可自動選擇與洗衣機的適配行程。這麼聰明又智慧的家電乾衣一次要花多少錢？不到4元就能讓你不用出門、不花力氣，就能每天享受乾淨健康的衣物，實在太划算！