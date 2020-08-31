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食道黏膜沒接受器 醫師：當心出現症狀已食道癌中晚期

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院消化內科醫師黃冠智表示，因食道黏膜並沒有「感覺接受器」，因此當出現體重減輕、貧血、吞嚥困難或是出血而就醫發現時，癌症已是中晚期。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院消化內科醫師黃冠智表示，因食道黏膜並沒有「感覺接受器」，因此當出現體重減輕、貧血、吞嚥困難或是出血而就醫發現時，癌症已是中晚期。圖／大里仁愛醫院提供

一名54歲男性從年輕就有抽菸和喝酒的習慣，未有任何不適症狀，日前到大里仁愛醫院做身體健康檢查，在無痛胃鏡的窄頻影像檢查中，發現一公分的食道病變；界線明確的棕色區域有不規則的微細血管型態，經予以切片檢查，病理報告顯示為早期食道癌。經轉診至醫學中心做內視鏡超音波評估內黏膜下層情形，再實行內視鏡黏膜下剝離術切除，術後狀況良好。

消化內科醫師黃冠智表示，因食道黏膜並沒有「感覺接受器」，因此當腫瘤尚未發生下黏膜侵犯時，幾乎都是沒有感覺，而當出現體重減輕、貧血、吞嚥困難或是出血而就醫發現時，已是中晚期。

食道癌的男女比例為16比1，容易導致食道癌的高危險因子為抽菸、喝酒、吃檳榔；尤其是長時間食用下，任一項都會剌激局部黏膜產生病變，而3者共用時危險性更高達195倍之多。

黃冠智説，目前最有效的檢査方式是胃鏡檢查，搭配光學模式與染色內視鏡，讓診斷效果最大化。食道癌依據腫瘤侵犯部位，大致分為4期，治療的方式以及存活率因期別而個有不同；該患者為第一期食道癌，僅能以定期胃鏡檢查或運氣好意外發現，此時腫瘤尚未侵犯到肌肉層，可以利用內視鏡黏膜下切除，把病變處完全刮除，5年以上存活率達70到80%。

他提醒，有食道癌家族病史、菸酒檳榔習慣超過10年，或是曾經罹患下咽癌、口腔癌的頭頸癌患者，終其一生有20到30%會發生食道癌，建議每年都要定期接受胃鏡檢查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

食道癌 抽菸 腫瘤

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