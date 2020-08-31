桃機三跑道影響居民搬遷權益？ 民航局：會先建後遷

桃機三跑道闢建，桃園部分地方人士憂心可能影響居民搬遷權益，交通部民航局今天強調，「先建後遷」是航空城計畫與第三跑道闢建計畫的大前提，相關規劃會同步進行，會在「先建後遷」的原則下辦理。

民航局表示，「先建後遷」為桃園航空城計畫安置主軸，目前規劃於2024年完成地上物搬遷，中央與地方都以協助民眾安置搬遷為前提，民航局與桃園市政府會在兼顧民眾居住權及提升國家競爭力前提下，在用地取得作業階段，給民眾合理搬遷時間。

民航局表示，航空城計畫包括民航局負責的機場園區特定區，與桃園市府辦理的附近地區特定區，桃機第三跑道也在此範圍內。

民航局表示，部分地區因需配合計畫內優先工程必須先搬遷，目前規劃於明年10月完成搬遷，其餘用地一定會落實先建後遷，在此原則下完成用地取得，才會辦理後續工程。

為儘早達成「先建後遷」目標，民航局指出，已經於今年7月協調桃園市府代辦機場園區安置住宅興建事宜，預計2024年3月完工，提供居民入住。

有關拆遷獎勵措施與安置方式，民航局表示，將與桃園市政府研商，原則上，兩區將採一致作法。而部分民眾訴求「先建後遷」與「自願先遷」雙軌並行，民航局與桃園市府將繼續研議，以貼近民眾需求為目標。

民航局表示，各項用地取得作業積極進行期間，桃機第三跑道工程相關規劃也均同步進行中，桃機公司規劃設計等先期作業，並提報建設計畫，未來建設期間是否有所調整，均視「先建後遷」原則下辦理的用底取得進度而定，政府會妥適規劃推動。