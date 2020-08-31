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川普姪女新書《永不滿足》 中文版九月在台上市

聯合新聞網 / 台北訊
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

揭露家族內幕、剖析川普個性成因 上市一週狂銷百萬冊 震撼全美

美國總統川普姪女，瑪麗．川普（Mary L. Trump）所著的家族史回憶錄—《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》(中文暫譯：《永不滿足》)，七月在美國上市一週就賣出135萬冊，至今仍是美國亞馬遜暢銷榜冠軍，繁體中文版由聯經出版公司取得授權，九月將在台出版。

《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》(中文暫譯：《永不滿足》)剖析川普權勢家族。圖片提供／聯經出版
《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》(中文暫譯：《永不滿足》)剖析川普權勢家族。圖片提供／聯經出版
全球矚目的美國總統大選將於11月舉行，在美國眾多與現任總統川普有關的書籍中，《永不滿足》是最為轟動的一本，更讓川普極力阻止出版。不同於其他爆料批判的著作，擁有心理學博士學位的瑪麗．川普，以川普家族局內人與臨床心理學者的視角，剖析川普這個權勢家族，從祖父母的人格，到充滿對立的家族氣氛，深刻描述長輩偏袒、平輩競爭到晚輩排擠，與失常的教養環境下，如何造就現今對全球帶來巨大影響的唐納．川普。在本書問世前，川普家族向法院要求限制出版，極力攔阻家族內幕公諸於世！

瑪麗．川普不僅是臨床心理學家，過去也曾為《紐約時報》調查川普逃漏稅提供機密文件。《永不滿足》書中揭露川普的父親、瑪麗的祖父殘酷而獨裁，他的教養方式不僅對川普的兄長（瑪麗的父親）帶來了毀滅，也嚴重影響川普的人格與情感都無法正常發展，導致川普只會用權力、金錢來與世界相處。

瑪麗．川普也揭露，他的叔叔唐納．川普早年因為失去和母親的聯繫，讓他受創極深，導致成長過程中的需求沒有被滿足，恐懼和渴望沒有得到撫慰，父親也未能讓他感覺到安全、被愛或被重視，結果在他心中留下終身傷疤，最後以自戀、霸凌和浮誇的人格特質展現。他無法對人產生憐憫，不願展現任何一絲脆弱，更不願承擔任何責任。

瑪麗．川普坦言：「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」從這本書所見的，不只是一個美國權勢家族的內幕，也是家庭教育影響人格發展最寫實的案例。

《永不滿足》繁體中文版今年7月由聯經出版公司取得授權，9月下旬即將在台上市，讓中文世界的讀者也能親身接觸這本震撼全美的話題之作。

川普

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