川普姪女新書《永不滿足》 中文版九月在台上市

揭露家族內幕、剖析川普個性成因 上市一週狂銷百萬冊 震撼全美

美國總統川普姪女,瑪麗.川普(Mary L. Trump)所著的家族史回憶錄—《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》(中文暫譯:《永不滿足》),七月在美國上市一週就賣出135萬冊,至今仍是美國亞馬遜暢銷榜冠軍,繁體中文版由聯經出版公司取得授權,九月將在台出版。

《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》(中文暫譯:《永不滿足》)剖析川普權勢家族。圖片提供/聯經出版 全球矚目的美國總統大選將於11月舉行,在美國眾多與現任總統川普有關的書籍中,《永不滿足》是最為轟動的一本,更讓川普極力阻止出版。不同於其他爆料批判的著作,擁有心理學博士學位的瑪麗.川普,以川普家族局內人與臨床心理學者的視角,剖析川普這個權勢家族,從祖父母的人格,到充滿對立的家族氣氛,深刻描述長輩偏袒、平輩競爭到晚輩排擠,與失常的教養環境下,如何造就現今對全球帶來巨大影響的唐納.川普。在本書問世前,川普家族向法院要求限制出版,極力攔阻家族內幕公諸於世!

瑪麗.川普不僅是臨床心理學家,過去也曾為《紐約時報》調查川普逃漏稅提供機密文件。《永不滿足》書中揭露川普的父親、瑪麗的祖父殘酷而獨裁,他的教養方式不僅對川普的兄長(瑪麗的父親)帶來了毀滅,也嚴重影響川普的人格與情感都無法正常發展,導致川普只會用權力、金錢來與世界相處。

瑪麗.川普也揭露,他的叔叔唐納.川普早年因為失去和母親的聯繫,讓他受創極深,導致成長過程中的需求沒有被滿足,恐懼和渴望沒有得到撫慰,父親也未能讓他感覺到安全、被愛或被重視,結果在他心中留下終身傷疤,最後以自戀、霸凌和浮誇的人格特質展現。他無法對人產生憐憫,不願展現任何一絲脆弱,更不願承擔任何責任。

瑪麗.川普坦言:「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」從這本書所見的,不只是一個美國權勢家族的內幕,也是家庭教育影響人格發展最寫實的案例。

《永不滿足》繁體中文版今年7月由聯經出版公司取得授權,9月下旬即將在台上市,讓中文世界的讀者也能親身接觸這本震撼全美的話題之作。