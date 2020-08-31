影／免驚！烤大豬沒有萊克豬 南投職人掛保證

南投縣政府原民局今年首創開辦「原住民烤豬認證」，經培訓考試共45人通過，今天授予商標證書，並頒給信物番刀、肩背帶，南投縣原民烤豬聯盟也正式成形；面對美豬爭議，這票「烤豬職人」則直呼「免驚！」保證「烤大豬沒有萊克豬」。

原住民族行政局指出，烤大豬是原鄉部落傳統美食，為維持其飲食文化獨特性和價值，保護原民產業發展，首創「南投原鄉原民烤豬認證」建立烤豬交流和認證機制，除強化技術，也帶入食品衛生安全、消費行銷等觀念來培訓「烤豬職人」。

而「烤豬職人養成班」在仁愛、信義原鄉開班後共吸引逾80人參加，但最終通過學科筆試和術科測驗的合格職人僅45人，今則在原民局文物館授予商標證書，並頒給信物番刀、肩背帶代表對烤豬職人的最高認可。

今獲授證的烤豬職人黃秋德說，學怎麼烤大豬難不倒原住民，但考學科不簡單，而獲認證有官方掛保證，行銷和價格也等於獲保障；原民局也表示，南投縣原民烤豬聯盟已成形，將集結烤豬職人推薦為縣內活動優先選擇名單，並行銷外縣市。

只不過，南投烤大豬認證今風光授證，剛好卻碰上進口美豬爭議，烤豬職人則高呼「免驚！」掛保證「烤大豬沒有萊克豬」；「烤豬達人」松東隆也說，原民烤大豬是全豬，不是局部截肢的，因此不可能使用美豬，絕對是經合法屠宰的國產豬。