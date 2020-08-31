搭公車被酸不讓座 孕婦高EQ回應三句話收服人心

搭乘大眾運輸工具讓位給需要的人是美德，不過遇到倚老賣老的長者，你會怎麼做呢？有網友《噗浪》平台上分享搭公車遇到的事，他解釋有位婦人上車後，見沒人讓座，便對坐在博愛座上的孕婦說「現在年輕人看到老人都不會讓座了」，沒想到孕婦說了三句話，將婦人擊退，網友看了直呼「太強了」。

原Po在網路上表示，這是他坐公車看到的有趣事情，當時公車座位上都有人，有名婦人一上車就在找位置，她發現沒人讓座給她時，婦人對著坐在博愛座的孕婦說「現在年輕人看到老人都不會讓座了」，孕婦回「姊姊～這裡沒有老人捏」，婦人怒回「我不就是」，此時孕婦開始誇獎「姊姊～看不出來耶，你這麼年輕看起來又健健康康有精神」。

婦人聽完語帶諷刺地說「我跟你說齁，你懷孕就是要多動多站站才會好生，我以前哪裡像你們現在這麼好命，我生3個到生之前都在勞動」，孕婦妙語如珠的說「姊姊，聽你這樣說我真的很好命耶。一定是我有在修的關係。你這樣命不好，要不要來我們道場，我們師父修很深一定可以幫你的」。

婦人聽到修行，不知道該怎麼回只說「不用啦」，孕婦再次拉攏「姊姊，妳這樣真的不行啦。要多修才能有福報」，婦人見情況不對直說「我去後面坐，後面有人下車了」，立刻離開孕婦的視線範圍，原Po表示「那個阿桑去後面以後，我看那個孕婦一直在偷笑」。

網友看完回應「居然被擊退了」、「懷孕還保有智慧的孕婦」、「太厲害了」、「那個畫面我也想笑了」、「道場的勝利」、「天啊是個擅長應付無理老人的孕婦！是不是有練過」、「這戰力好強」、「戴高帽不成，馬上變招，用別人的捧做殺球變傳教，真的很會」。