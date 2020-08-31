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北市青少年自殺死亡數攀升64% 精神健康占36.3％最高

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為防治青少年心理健康議題，台北市長柯文哲今天帶領北市府12個局處及民間團體，共同攜手啟動「守護生命 YOUNG起來」計畫。記者林麗玉／攝影
為防治青少年心理健康議題，台北市長柯文哲今天帶領北市府12個局處及民間團體，共同攜手啟動「守護生命 YOUNG起來」計畫。記者林麗玉／攝影

依據衛福部統計，2019年台北市自殺死亡人數339人，較2018年減少10人，但值得關注的是，15-24歲青少年自殺死亡人數，卻由2018年的17人上升至2019年28人，上升64.7%。北市自殺防治中心分析，2019年青少年自殺通報前三大主因分析，分別為精神健康占36.3％、家庭成員或親密關係因素占32.9％、學校適應則占10.7%。

為防治青少年心理健康議題，台北市長柯文哲今天帶領北市府12個局處及民間團體，共同攜手啟動「守護生命 YOUNG起來」計畫。柯文哲說，以前他在急重症當醫生，要搶救一條生命是多麼困難「大粒汗、小粒汗(台語)搶救，怎麼會有人跑去自殺？實在不應該。」

柯文哲說，為防治青少年自殺，台北市自殺防治中心結合精神醫學、心理諮商及心理治療，並在校園建構有醫療網，提供學校老師協助，也研擬台北市校園自殺防治指引，作為老師察覺學生心理問題的工具。

衛生局心理衛生科科長曾光佩表示，爸爸媽媽若發現孩子用網路時間特別高、回家不陪家人聊天了、或變得特別宅等，行為與過去很不同，爸媽可以試圖關心一下，但要注意，爸媽關心之前先不要給任何評論、或表現擔心，慢慢讓孩子願意說出心裏想法，若孩子有異狀也都可尋求在地的心裡諮商機構協助。關懷的四步驟，就是覺察、詢問、傾聽、及求援。

柯文哲表示，大家感冒、骨折去看醫生很自然，不過心情不好或有自殺想法，若要去看醫生會覺得不好意思，但其實憂鬱症是因為腦內的神經氨、神經傳導物質有障礙，所以有心理疾病吃藥接受治療，會有很好改善，若有心理疾病若經過心理治療，兩年內自殺機率會減少63％。

衛生局表示，為防治青少年自殺，北市府衛生局結合北市醫療院所及心理衛生服務單位，建構校園醫療網絡，讓學校與家長可就近尋求醫療協助，完善照護孩子的精神與心理健康，也透過跨網絡資源連結，加強多元、客製化之個案關懷服務。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市 衛生局 柯文哲

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