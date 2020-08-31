影／嘉義無人機術科考訓場成立 植保訓練考照一條龍

嘉義大學透過農委會及水利署第五河川局協助，在嘉義市軍輝橋西側河川地，成立雲嘉南首座固定式遙控無人機術科考訓場，可作不同等級無人直升機，與多旋翼飛行器術科訓練、測驗場地，每2個月會開設無人機考訓班，9月起將承辦民航局考照作業。

嘉義大學「遙控無人機術科考照、訓練場」，今天舉辦啟用典禮，農委會副主委陳駿季，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、五河局副局長許錫鑫、嘉大校長艾群及多名市議員，都到場參加剪綵儀式。

陳駿季表示，無人機對於農業的應用相當多元，除可協助農民噴灑農肥藥更加精準，農民面對風災水災農損，也可透過無人機空拍，確定農損面積、留下證據，作為日後申請摘損補償資料，農委會除鼓勵農民參加無人機訓練，也對無人機代噴、操作補助，目前全國已設置7個訓練考照場。

艾群表示，農業植保機代耕必須取得2證照，一個是農業代耕證，一個是無人機證照，嘉大前年成立智慧農業研究中心，開始規劃無人機農藥噴灑，如何做一條龍輔導、訓練與考照，去年透過水利署第五河川局提供場地，農委會經費補助，建置這個無人機術科訓練考場。

艾群說，這是嘉義地區唯一術科考場，未來每2個月會開一次訓練班，參加學員可在原地訓練、練習並進行考照。