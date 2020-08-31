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男子頭痛視力模糊不性福 原來是腦瘤惹禍

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」，顯微器械及內視鏡鏡頭經由鼻孔到腦下垂體。記者陳斯穎／攝影
「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」，顯微器械及內視鏡鏡頭經由鼻孔到腦下垂體。記者陳斯穎／攝影

一名65歲陳姓男子因劇烈頭痛、左眼視力模糊，走路不穩，甚至影響到性生活而到醫院急診就醫，經電腦斷層檢查，發現腦下垂體腫瘤大約2.3公分，腫瘤內部出血壓迫腦神經和視神經，醫師以「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」開刀治療，術後第4天就出院，目前恢復狀況良好。

神經外科醫師巫智穎表示，腦下垂體在腦的最中央，不到1公分，掌管人體內分泌系統，前葉可分泌生長素、促腎上腺皮質激素、甲狀腺刺激素、催乳素、濾泡刺激素和黃體生成激素。

腦下垂體腫瘤分為功能性跟非功能性腫瘤，其中功能性腫瘤若導致泌乳激素升高會造成女性發生月經周期不正常，異常乳汁分泌、不孕等，男性發生性慾降低、性功能障礙、不孕等症狀；若成長激素異常升高，則會造成肢端肥大或巨人症。

非功能性腫瘤以壓迫腦部及顱神經為主，造成視力模糊，頭痛，腦積水等症狀，由於症狀眾多，民眾仍須到門診諮詢檢查為主。

巫智穎說，一般人腦下垂體的泌乳激素正常值為2.64到13.13 ng/mL，陳男卻高達21.38，腦下垂體泌乳激素瘤合併腦下垂體腫瘤出血，必須緊急開刀。

由於傳統腦瘤開刀必須開顱，且手術的切口比較大，醫師也只能看到暴露在外的器官表面，須切多大、多深，皆仰賴醫師的經驗，因此選擇「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」，顯微器械及內視鏡鏡頭經由鼻孔到腦下垂體，透過3D立體定位導航內視鏡，醫師可清楚看到血管神經和器官，手術微創精準又安全。

巫智穎說，陳男當天開完刀後就拔管，意識清楚，在加護病房觀察一天就轉到普通病房，術後第4天出院，3個月術後追蹤，經核磁共振檢查，腫瘤已清除、視神經無壓迫、泌乳激素數值正常，也重振雄風，目前恢復良好無後遺症。

陳姓男子與妻子（中）感謝醫師治療，經核磁共振檢查，腫瘤已清除、視神經無壓迫、泌乳激素數值正常，恢復狀況良好。記者陳斯穎／攝影
陳姓男子與妻子（中）感謝醫師治療，經核磁共振檢查，腫瘤已清除、視神經無壓迫、泌乳激素數值正常，恢復狀況良好。記者陳斯穎／攝影

腫瘤 醫師 器官

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