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想挑生物自然動力法葡萄酒 認這個標就對了
葡萄酒的相關認證標章有許多，其中德米特（Demeter）是歐美有機認證當中，認證條件最嚴苛的一個，因此有「比Organic更上層樓的認證」、「比有機更有機」、「有機農業最高標準」…等封號。只要貼上德米特標誌的產品，都可以在歐盟各國自由販售，享有免檢驗的禮遇。
此標章1928年以希臘掌管農業與豐收的女神Demeter的名字命名，從農耕、加工到包裝，均須遵照「生物自然動力法」的規範，強調自然與人類共生、善用自然的能量、尊重四時的運作，恢復土壤的活力，讓農作物飽含充足的養分，亦同時足以抵擋各種病蟲害；不允許添加任何人工化學農藥及肥料，並配合節氣變化來耕種採收。
當月亮進入火象星座時是「果日」，適合進行採收；進入土象星座時則是「根日」，適合從事犁土；而月亮進入水象星座是「葉日」，適合灌溉；進入風象星座則是「花日」，讓葡萄自由生長。
德米特認證除了標榜是歐盟唯一免驗商品外，也代表國際間最高等級、富有高能量活力的有機產品之一；因此，具德米特認證的酒款與食物，也被稱為「靈性食物」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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