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皇家級補身秘技 正官庄天鹿EVERYTIME新品重磅登台

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
正官庄獨家5大原則，創建蔘鹿典範。右起正官庄行銷部經理楊景滿、扶原中醫診所總院長郭大維中醫師、紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus。圖／台灣正官庄提供
正官庄獨家5大原則，創建蔘鹿典範。右起正官庄行銷部經理楊景滿、扶原中醫診所總院長郭大維中醫師、紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus。圖／台灣正官庄提供

如果你也被李敏鎬《永遠的君主》裡的皇帝英姿震懾，更不能錯過取自古代帝王凍齡養生秘技，結合東方6年根高麗蔘與紐西蘭放牧純淨鹿茸優點的新產品。

正官庄首度跨足「鹿茸」保健市場，推出結合蔘鹿雙補綜效的「天鹿EVERYTIME」，扶原中醫診所總院長郭大維中醫師表示，紐西蘭鹿茸能幫助氣色紅潤、安神好眠與增強體力，天鹿EVERYTIME更取鹿角頂部約2-2.5%的珍貴臘片精華製成，營養價值更高；搭配同樣營養價值豐富的6年根高麗蔘，可促進營養補給、新陳代謝與調節生理機能，兩者加乘效用加倍，蔘鹿氣血雙補可滋補強身，有效提高個人保護力。郭大維中醫師更指出，以往認為鹿茸產品僅限熟齡男性食用，但其實對女性調節生理機能及產後或病後之補養也有所助益，兩者搭配性溫而不燥，有助於滋補強身及補充能量。

針對部分民眾擔憂的動物人道問題，紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus則分享，紐西蘭發展鹿業已有超過50年歷史，是重要的出口產品之一，地廣人稀的紐西蘭不僅有自然環境優勢，更堅持專業人道採茸，過程中實施局部麻醉以減少鹿隻痛苦，更有國家級嚴格品質控管，「紐西蘭產出的每一副鹿茸皆有產銷履歷，貼上專屬條碼，可百分百溯源管理。」鹿茸品質極受世界信賴，滋補強身不用靠傷害動物。

另外，傳統市面上片狀或粉狀鹿茸取得來源有限、不容易隨時食用，品質也不好掌握，「天鹿EVERYTIME」採用源自紐西蘭嚴選的優質鹿茸，除了擁有韓國與紐西蘭雙國家級品質把關並進行源頭管理外，還有經過正官庄5大原則與獨家8階段的嚴格挑選，反覆進行安全性品管檢驗及認證。更延續正官庄人蔘飲即撕即飲設計，以方便攜帶輕巧包裝，滿足忙碌現代人便利保健的需求，隨時隨身保持在最佳狀態。

歡慶正官庄天鹿EVERYTIME在台上市，即日起於全台門市或官方購物網站享新品優惠8.5折，優惠價4,899元（原價5,800元）。

正官庄天鹿EVERYTIME即撕即飲的包裝方式，輕鬆滿足忙碌現代人保健需求。圖／台灣正官庄提供
正官庄天鹿EVERYTIME即撕即飲的包裝方式，輕鬆滿足忙碌現代人保健需求。圖／台灣正官庄提供
正官庄天鹿EVERYTIME內含6年根高麗蔘與紐西蘭鹿茸，新品上市優惠價4,899元。圖／台灣正官庄提供
正官庄天鹿EVERYTIME內含6年根高麗蔘與紐西蘭鹿茸，新品上市優惠價4,899元。圖／台灣正官庄提供

紐西蘭 鹿茸 中醫

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