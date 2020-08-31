失智難治癒醫師提7點檢測 照護漫長吃六大紓壓食物

為紓解照護者的壓力，台中市政府衛生局與財團法人RBI瑞金抗齡照護研究教育基金會8月30日舉辦「過暮不忘照護紓壓講座」失智難治癒，醫師提出幾點檢測，另照護漫長，吃六大食物、精油按摩紓壓。

中山醫學大學附設醫院神經科醫師陳安芝強調，失智症目前仍無法治癒，建議要及早發現及早治療，延緩惡化。

陳醫師提醒，當家人有下列情形出現，就可能有失智的跡象，應到醫院診斷，例如：經歷過的事情全忘掉、慢慢不能依照口頭或文字的指示進行反應、不會使用筆記或其他方法協助記憶、對事情的判斷力降低、不知道或否認自己有健忘等情形。

失智症照護是漫長的歷程，台中科大教授黃宜純的媽媽是失智症患者，13年的照護經驗，她了解，照護者的壓力可能來自於其他家人關心卻不用心的詢問、實際照護壓力、長期時間壓力、求好和求強的無形壓力，照顧者一定要學習用好心情面對，先把自己照護好，才能有餘力去照護家人。

黃宜純強調，照護要用玩的心情，讓照護成為一件快樂的事情，照護就是好好生活，照護者可以安排各種有趣的生活體驗和製作話題與長輩互動，多跟他說話，也讓患者有機會跟別人說話，例如：照片懷舊、畫圖、全家聚餐、看展覽、遊玩、帶他去超市買東西、教他嘗試新的事物，照護重要的是多與長輩互動。

除了按摩和精油之外，正確的飲食和運動也十分有效，他建議，大家可以多多食用六大紓解壓力食物為蓮子、紅豆、柑橘、核桃、黃豆、香蕉。

中山醫學大學附設醫院陳盈汝營養師分享，營養均衡有助延緩腦部功能退化，但失智症者在不同時期會有不同的飲食問題，包括攝取的食物種類減少，導致維生素B缺乏；可能有吃過卻忘記；飲食喜好逐漸改變；拒食或過食等現象，所以，照護者準備飲食除了要注重營養均衡和多樣性之外，務必監測被照護者的水量攝取及體重，根據歐洲靜脈暨腸道營養醫學會對老年人之飲水建議，女性為1.6公升/日，男性為2公升/日，有腎臟或心臟疾病者則需另外評估飲水量。

R基金會提醒大家，失智和巴金森氏症照護是漫長的旅程與挑戰，在這段旅程家屬需要牽起病患的手，一同學習與疾病共處，旅程中如何自在陪伴、溫柔對待，需要花時間探詢，病由、病程、因應之道。

R基金會與臺中市政府年度活動「過暮不忘照護紓壓」除了兩場專家有約講座之外，還有6場免費失智照護紓壓工作坊，要用音樂和芳香帶領失智照護家庭探尋適合的照護方法，各場次活動雖然已額滿，但R基金會將在粉絲專業透過分享講座重點和花絮，有興趣的民眾可以密切關注基金會FB。

衛生局心理健康科黃敏慧科長表示，理解就可以好好面對，心理健康科網站有量表可以協助大家作檢測，以瞭解認知功能及心理情緒的健康狀況，有需要可以撥打1925安心專線。