快訊

60萬份600元！第二波紙本藝FUN券今9時開放登記 嬰幼兒也可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智難治癒醫師提7點檢測 照護漫長吃六大紓壓食物

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
過暮不忘照護紓壓講座」民眾出席踴躍。圖／中山醫學大學提供
過暮不忘照護紓壓講座」民眾出席踴躍。圖／中山醫學大學提供

為紓解照護者的壓力，台中市政府衛生局與財團法人RBI瑞金抗齡照護研究教育基金會8月30日舉辦「過暮不忘照護紓壓講座」失智難治癒，醫師提出幾點檢測，另照護漫長，吃六大食物、精油按摩紓壓。

中山醫學大學附設醫院神經科醫師陳安芝強調，失智症目前仍無法治癒，建議要及早發現及早治療，延緩惡化。

陳醫師提醒，當家人有下列情形出現，就可能有失智的跡象，應到醫院診斷，例如：經歷過的事情全忘掉、慢慢不能依照口頭或文字的指示進行反應、不會使用筆記或其他方法協助記憶、對事情的判斷力降低、不知道或否認自己有健忘等情形。

失智症照護是漫長的歷程，台中科大教授黃宜純的媽媽是失智症患者，13年的照護經驗，她了解，照護者的壓力可能來自於其他家人關心卻不用心的詢問、實際照護壓力、長期時間壓力、求好和求強的無形壓力，照顧者一定要學習用好心情面對，先把自己照護好，才能有餘力去照護家人。

黃宜純強調，照護要用玩的心情，讓照護成為一件快樂的事情，照護就是好好生活，照護者可以安排各種有趣的生活體驗和製作話題與長輩互動，多跟他說話，也讓患者有機會跟別人說話，例如：照片懷舊、畫圖、全家聚餐、看展覽、遊玩、帶他去超市買東西、教他嘗試新的事物，照護重要的是多與長輩互動。

除了按摩和精油之外，正確的飲食和運動也十分有效，他建議，大家可以多多食用六大紓解壓力食物為蓮子、紅豆、柑橘、核桃、黃豆、香蕉。

中山醫學大學附設醫院陳盈汝營養師分享，營養均衡有助延緩腦部功能退化，但失智症者在不同時期會有不同的飲食問題，包括攝取的食物種類減少，導致維生素B缺乏；可能有吃過卻忘記；飲食喜好逐漸改變；拒食或過食等現象，所以，照護者準備飲食除了要注重營養均衡和多樣性之外，務必監測被照護者的水量攝取及體重，根據歐洲靜脈暨腸道營養醫學會對老年人之飲水建議，女性為1.6公升/日，男性為2公升/日，有腎臟或心臟疾病者則需另外評估飲水量。

R基金會提醒大家，失智和巴金森氏症照護是漫長的旅程與挑戰，在這段旅程家屬需要牽起病患的手，一同學習與疾病共處，旅程中如何自在陪伴、溫柔對待，需要花時間探詢，病由、病程、因應之道。

R基金會與臺中市政府年度活動「過暮不忘照護紓壓」除了兩場專家有約講座之外，還有6場免費失智照護紓壓工作坊，要用音樂和芳香帶領失智照護家庭探尋適合的照護方法，各場次活動雖然已額滿，但R基金會將在粉絲專業透過分享講座重點和花絮，有興趣的民眾可以密切關注基金會FB。

衛生局心理健康科黃敏慧科長表示，理解就可以好好面對，心理健康科網站有量表可以協助大家作檢測，以瞭解認知功能及心理情緒的健康狀況，有需要可以撥打1925安心專線。

失智症 衛生局 醫師 患者 按摩 老年人 巴金森氏症

延伸閱讀

草屯大觀市場凌晨火警 外籍看護抱著失智阿嬤逃生

情緒改變且常忘東忘西 失智症恐悄然襲身

預防失智不只要睡飽！《阿茲海默》期刊：最好這時間前就寢

打造失智友善社區 北市募友善天使

相關新聞

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

中央氣象局表示，中度颱風梅莎31日2時的中心位置在琉球南方640公里之海面上（鵝鑾鼻東方870公里之海面上），以每小時31轉21公里速度，向北北西進行；台灣地區受到外圍環流影響，北台灣有間歇性降雨，開學日外出應攜帶雨具。

明起路口安全大執法 鎖定車不讓人、行人違反路權

行人路口事故頻傳，為深化行人交通安全，加強行人優先及遵守路權觀念，交通部與內政部警政署明天起聯手「路口安全大執法」一個月...

開車看手機、導航 路口事故飆升

交通事故約六成發生在路口，行人死亡人數也近四成發生在路口，交通部與警政署明天起將辦理維持一個月的路口交通大執法。一名在台...

酒精鎖管車不管人 酒駕防制漏洞？

今年3月起「酒精鎖」新制上路，酒駕累犯重考照後，1年內須駕駛有裝設酒精鎖的汽機車才能上路，未安裝或找人代吹氣可罰6千至1...

失智難治癒醫師提7點檢測 照護漫長吃六大紓壓食物

為紓解照護者的壓力，台中市政府衛生局與財團法人RBI瑞金抗齡照護研究教育基金會8月30日舉辦「過暮不忘照護紓壓講座」失智難治癒，醫師提出幾點檢測，另照護漫長，吃六大食物、精油按摩紓壓。

健康你我他／改造家居布置 創造視覺清涼感

地球暖化日益嚴重，為了力抗高溫炎熱的暑氣，首要之務是檢視家中所有物品，進行斷捨離的極簡生活，堪用的送人，回收的給清潔隊，...

疫情影響 口腔癌篩檢量比去年少1成

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，民眾避免去醫療院所，依據衛福部國健署6月癌症篩檢資料顯示，相較於去年同期，全國四大癌症篩檢...

健康名人堂／別讓醫護面臨「救誰」與「誰去」的考驗

自創院之始，做為一個醫院的管理者，提供給病人安全的就醫環境，就是我工作的第一優先。從硬體設施，如空氣的清淨系統？環境的清...

拇指外翻動刀找回自在 別忘保養

很多人都有拇指外翻，但大多數不自知，導致症狀越來越嚴重。簡單的判斷方式，就是雙腳合上，查看大拇指是否向第二腳趾傾斜，如果...

紙本藝FUN券 今起分流登記

六十五歲以上或十八歲以下、未抽到第一波藝FUN券的民眾請注意！第二波紙本藝FUN券今天上午九時起開放登記，符合條件者請帶...

執法結束打回原形？學者：改善交通工程 懲罰也是教育

交通部和警政署聯手路口交通大執法。有學者表示，交通政策的推動，分為三階段工程、教育、執法，「執法是最後一步」，否則大執法...

梅莎恐變強颱 北台今明防大雨

中度颱風梅莎持續增強變胖，最快今天升為強颱。中央氣象局預估，梅莎今晚至明天上半天離台灣最近，只要路徑未明顯偏西，就不會到...

熱門新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

資深職場女揭求職「3訣竅5提問」 網友大推：面試女王

真實版「皮卡丘貓」全身螢光黃 主人親揭染色原因

梅莎恐變強颱 北台今明防大雨

紙本藝FUN券 今起分流登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。