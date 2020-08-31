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開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

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開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
梅莎颱風。圖／中央氣象局提供
梅莎颱風。圖／中央氣象局提供

中央氣象局表示，中度颱風梅莎31日2時的中心位置在琉球南方640公里之海面上（鵝鑾鼻東方870公里之海面上），以每小時31轉21公里速度，向北北西進行；台灣地區受到外圍環流影響，北台灣有間歇性降雨，開學日外出應攜帶雨具。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，受到颱風外圍環流影響，北部地區、宜蘭會有一陣陣的間歇性雨勢，民眾出門應攜帶雨具，溫度方面雲量增加，高溫32到34度，中南部地區沿海地區也會降雨，但比較需要注意的是下午會有明顯午後雷陣雨，中南部、花東地區應特別留意。

劉沛滕表示，今天天氣不穩定，降雨機率高，明天仍受到颱風外圍環流影響，明天白天還會有間歇性降雨，颱風雖然離開，但台灣在相對低壓地區，到周三會恢復明顯午後雷陣雨天氣，週三偏西南風，之後風向亂，有時偏東風，或西南風，沿海都會有零星降雨，另提醒民眾，這兩天，基隆北海岸會有長浪，海邊活動多注意安全。

氣象局表示，今、明（31日、9月1日)兩天颱風外圍環流影響，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖亦有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，今天清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，明天澎湖為晴到多雲。

今、明兩天中部以北、東北部、東部沿海、空曠地區及澎湖、馬祖易有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

受到梅莎颱風外圍環流影響，氣象局發布海上強風特報，台灣海峽北部平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。今天上午起至下午間台灣北部海面及台灣東北部海面平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級；台灣東南部海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風8至9級，船隻特別注意。

氣象局表示﹐明天（9月1日）上午起台灣北部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；下午起台灣海峽南部平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻天特別注意。明日（9月1日）台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

颱風 氣象局 台灣海峽 開學日 高溫 預報

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