嬰幼兒也可用！ 60萬份600元紙本藝FUN券31日開放登記

65歲以上或18歲以下、未抽到第一波藝FUN券的民眾請注意！第二波紙本藝FUN券明天(31日)上午九時起開放登記，符合條件者請帶健保卡至四大超商註冊，或備讀卡機上網登記註冊。文化部提醒，此次登記註冊長達一星期，建議民眾可採身分證字號單號於星期一、三、五，雙號於星期二、四、六，星期日皆可登記的分流方式。

此次紙本藝FUN券鎖定三大族群：銀髮族、未成年與身心障礙者。這三大族群屬網路弱勢，不方便註册與使用採數位形式的第一波藝FUN券，文化部因此盤點經費再推60萬份600元紙本藝FUN券，不須綁定手機便可註冊與使用。

文化部長李永得表示，嬰幼兒只要擁有健保卡，父母都可持其健保卡到超商登記藝FUN券，若抽中可幫孩子買寶寶書或兒童劇門票，讓嬰幼兒也可親近藝文。

即起至九月六日，每日上午九時至晚上九時，符合資格的民眾可憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台登記紙本藝FUN券。民眾登記時輸入的聯繫資訊，可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入。

紙本藝FUN券亦開放網頁登記，民眾只要擁有已安裝完成讀卡機的電腦設備，亦可以健保卡上網站( https://artsfungo2.moc.gov.tw/promote_w/ )登記。但民眾至網頁登記前，請先完成健保卡註冊，以取得健保卡註冊密碼。

文化部將於9月8日公開抽出60萬名紙本藝FUN券得主，隔天即可使用，使用期至明年2月28日。

此外，文化部提醒，已抽中數位藝FUN券者不得申請紙本藝FUN券，但數位藝FUN券和紙本藝FUN券可合併使用。

文化部表示，第一波藝FUN券金額共計12億，自7月22日上路以來，截至8月30日為止已使用近四點五億。民眾購買書籍、雜誌約兩億元、電影約一億多元、表演藝術近五千萬元。李永得估計，第一波藝FUN券使用率可達九成。