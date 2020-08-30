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一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報下周天氣。圖／取自臉書粉絲團報天氣
中央氣象局預報下周天氣。圖／取自臉書粉絲團報天氣

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，梅莎颱風處在海溫高及發展條件好的環境，因此顯著增強，預計明後天通過琉球會達到強度巔峰，不排除變成今年西北太平洋第一個強烈颱風。但颱風北上過程會和台灣保持一段距離，台灣天氣不受影響。

至於未來一周天氣，氣象局說可分為兩個階段，首先是周一、周二這段期間，受到颱風外圍環流影響，北台灣有短暫陣雨，雖然颱風不會來，但畢竟是一個「龐然大物」從東邊通過，一些陣雨、陣風、大浪是免不了的。

外圍環流影響下，北部、東北部地區周一白天會開始出現間歇雨勢，尤其北海岸、大台北入夜到周二清晨，雨勢一陣接著一陣，有較大雨勢發生。降雨到了周二白天漸漸轉小。其他地方則維持多雲，午後有雷陣雨的天氣，也會有些較大雨勢，

氣象局提醒，周一、周二這兩天，各沿海風浪比較大，其中北海岸、東半部、恆春半島及綠島蘭嶼有長浪發生。在沿海活動的民眾也會感到間歇性的陣風。

周三至周末期間，氣象局表示，高壓弱、天氣不穩定、時晴時雨，當梅莎颱風北上遠離之後，雖然沒有明顯的天氣系統影響台灣，但因為太平洋高壓勢力偏弱，再加上環境有些水氣，所以天氣有些不穩定。中南部地區呈現時晴時雨的狀態。北部及東半部則大致為多雲到晴，午後局部雷陣雨的天氣。

氣象局說，這當中又以周四水氣多一些，所以連北部整天都斷斷續續有些陣雨。提醒民眾這幾天天氣陰晴不定、時晴時雨，外出記得準備雨具。

颱風 氣象局

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