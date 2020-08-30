台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通

「雖然有點小感冒，導致歌聲表現不甚完美，但這次我唱得很過癮！」前台東縣長黃健庭29日出席醒報12週年慶，並領銜率「台東好男聲」5重唱演唱多首曲目，成為醒報社慶最為高潮的亮點演出，全場嘉賓都聽得如癡如醉，紛紛拿出手機錄下精彩合唱，「台東好男聲」也應全場安可聲再獻唱了一曲。

2020-08-30 15:04