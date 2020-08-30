聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通
今天下午4時15分台南往保安間的大同路141巷平交道，發生電車線斷落事故，台鐵初步研判，鐵道局中工處施工施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線，目前正在搶修當中，西線預估下午6時30分搶通，東線預估晚上8時30分搶通。
台南往保安今天下午4時46分起，東西線雙線不通，台鐵指出，經過初步判斷，因鐵道局中工處今天施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線，造成台南往保安間東正線電車線供電異常，詳情由台鐵局運安處啟動調查中。
台鐵說，下午4時24分起，台南往保安間改西正線單線雙向行車，4時40分起成立局本部二級緊急應變小組，下午5時5分現場回報，因電車線懸臂有侵入西正線淨空，暫時東西線雙線不通，高雄運務段啟動台南往岡山間公路接駁旅客。下午5時20分起成立局本部一級緊急應變小組。
目前搶修情形，電力維修車已於下午4時44分進入事故現場，正在搶修中，西線預估下午6時30分搶通，東線預估8時30分搶通。
有關民眾退換票及改乘相關訊息，台鐵說，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費。持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年內免費憑原票兌換同級同區間乘車一次。持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限一日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言