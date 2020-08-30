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台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
鐵道局中工處施工施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線。圖／台鐵提供
鐵道局中工處施工施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線。圖／台鐵提供

今天下午4時15分台南往保安間的大同路141巷平交道，發生電車線斷落事故台鐵初步研判，鐵道局中工處施工施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線，目前正在搶修當中，西線預估下午6時30分搶通，東線預估晚上8時30分搶通。

台南往保安今天下午4時46分起，東西線雙線不通，台鐵指出，經過初步判斷，因鐵道局中工處今天施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線，造成台南往保安間東正線電車線供電異常，詳情由台鐵局運安處啟動調查中。

台鐵說，下午4時24分起，台南往保安間改西正線單線雙向行車，4時40分起成立局本部二級緊急應變小組，下午5時5分現場回報，因電車線懸臂有侵入西正線淨空，暫時東西線雙線不通，高雄運務段啟動台南往岡山間公路接駁旅客。下午5時20分起成立局本部一級緊急應變小組。

目前搶修情形，電力維修車已於下午4時44分進入事故現場，正在搶修中，西線預估下午6時30分搶通，東線預估8時30分搶通。

有關民眾退換票及改乘相關訊息，台鐵說，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費。持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年內免費憑原票兌換同級同區間乘車一次。持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限一日。

台鐵 事故

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