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新冠治療新契機 細胞治療現曙光

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
全球針對新冠肺炎或是急性肺部損傷的幹細胞研究，有51個臨床試驗案正在進行。記者楊雅棠／攝影
全球針對新冠肺炎或是急性肺部損傷的幹細胞研究，有51個臨床試驗案正在進行。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，全世界莫不期待疫苗問世。但是除了疫苗和抗體外，北醫大研發長黃彥華表示，間質幹細胞（MSC）因有很好的免疫調控力，能明顯降低肺纖化的後遺症，因此成為疫苗之外備受關注的一項抗疫重點，針對胸腔疾病的細胞治療研究也躍升至前三名。

黃彥華今於北醫大舉辦的「2020國際綜合醫療高峰論壇」中指出，之前細胞治療研究重點多以癌症為主，並反映老化需求，第二、三名則分別為骨關節和神經系統疾病。然而回顧今年的研究，胸腔類疾病一舉躍上第三名，顯示細胞治療是治療新冠肺炎的契機。

她說，目前針對新冠肺炎的治療策略，疫苗仍是首要策略，接著便是幹細胞和抗體的交錯使用，歐美的策略選擇抗體多於幹細胞，亞洲則是幹細胞多於抗體。

黃彥華表示，中國大陸在急性肺損傷、肺浸潤和肺纖維化病人住院後，給予幹細胞治療，效果看起來不錯。而全球針對新冠肺炎或是急性肺部損傷的幹細胞研究，有51個臨床試驗案正在進行，都是來自脂肪、骨髓等組織來的異體幹細胞，因此預期後新冠肺炎時代，異體幹細胞的市場會成為主流。

與疫苗和抗體直接阻斷、攻擊病毒不同，幹細胞治療的功用在於免疫調控，降低肺部發炎反應，減緩肺部纖維化的機會。但黃彥華表示，幹細胞治療的介入時機以及應用於重症病人的效果，仍有待臨床試驗結果，但目前台灣新冠肺炎病人不多，因此台灣的研究主要以急性呼吸窘迫症候群（ARDS）病人為主。

而細胞治療除用於治療新冠肺炎外，義大醫院院長、北醫大校友總會總會長杜元坤也將細胞治療用於其所發展的「杜氏刀法」上，過去針對脊椎損傷病患透過「神經繞道顯微手術」雖有七成的病患症狀可獲改善。

但從一系列動物試驗發現，若從鼻腔幹細胞萃取出外泌體，作用在修補的神經部位，則可讓原本斷裂的神經再長回來，恢復功能。

黃彥華說細胞治療在新冠肺炎病人身上效果看起來不錯。記者楊雅棠／攝影
黃彥華說細胞治療在新冠肺炎病人身上效果看起來不錯。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎 幹細胞 北醫大

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