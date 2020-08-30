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查德威克鮑斯曼和安倍晉三皆為腸患所苦 娛樂圈政界不罕見

香港01 / 洪怡霖
日本首相安倍晉三8月28日宣布因腸炎復發辭職，電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）同日也不敵腸癌逝世。（美聯社）
日本首相安倍晉三8月28日宣布因腸炎復發辭職，電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）同日也不敵腸癌逝世。（美聯社）

日本首相安倍晉三8月28日宣布因腸炎復發辭職，電影《黑豹》（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）同日也不敵腸癌逝世。接連有政客及演員患上與腸道有關的病毒，也引起外界關注。

安倍晉三潰瘍性大腸炎復發

安倍晉三自17歲起就患上潰瘍性大腸炎（Ulcerative Colitis），一直未能完全痊癒，相關病史長達48年。他6月在身體檢查時發現這病有復發的跡象，7月情況惡化，8月28日正式宣布辭去首相職務。他2006年首度拜相後，2007年也曾因壓力太大致使大腸炎復發，需辭去首相之職。

潰瘍性結腸炎發病高峰期分別是20至30歲，以及60至70歲。此病難以根治，飲食及作息不當，或是太大壓力都可導致病情反覆。潰瘍性大腸炎會引致腹痛、持續或間歇性腹瀉，還會出現大便帶血及明顯消瘦等，當炎症持續，甚至有機會演變為癌症，變成大腸癌。

《黑豹》男主角腸癌逝世

查德威克鮑斯曼所患的是結腸癌，2016年確診。結腸是大腸的一部分。他一直未曾公開提到患癌的事，直至8月28日在洛杉磯的住所病逝，終年43歲。

定期檢查 及早發現為上

香港衞生署網站指出，大腸癌是香港最常見的癌症，在香港致命癌症中排第2位 。美國腸胃肝臟科醫學博士塞西（Saurabh Sethi）2019年7月24日發布的文章指，如果一個人患上潰瘍性大腸炎2次以上，患大腸癌的機會則比普通人多。患病時間愈長，癌變的風險就愈高。

大多數大腸癌由一粒細小的瘜肉開始。瘜肉通常為良性，但有些會慢慢演變為癌症，而這種變化可以歷時10年或以上。所以只要定時進行檢查，其實可以及早發現、就醫並痊愈，台灣前總統李登輝便是一個抗癌成功的例子。

李登輝成功擊敗腸癌

李登輝2011年11月1日在台北榮民總醫院進行體檢時發現罹患大腸癌二期。他在得知病情後2小時便決定接受切除腫瘤手術，之後在同年11月18日康復出院。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 安倍晉三

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