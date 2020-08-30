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國際精品9月再掀漲價潮 台灣調漲時間點、品項曝光

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
今年5月才漲價的香奈兒，2020下半年將再調漲。圖／摘自微博
今年5月才漲價的香奈兒，2020下半年將再調漲。圖／摘自微博

國際精品大牌再掀起漲價潮，繼今年上半年5月Louis Vuitton（LV）、Chanel（香奈兒）兩大精品指標率先漲價後，後續Gucci、Celine、Bottega Veneta、Balenciaga都跟進漲價行列。但僅過幾個月，國際精品下一波漲價將從9月開始啟動，台灣漲價時間點像是Tiffany & Co.已確定9月3日漲價，全品項調漲超過1成；Cartier 9月1日起調整價格、有漲有降，高級珠寶有個位數漲幅，至於店上正常販售品項則有降價。至於上半年已漲過的LV、Chanel也將再次調漲價格。

2020對全球都是艱難的一年，實施漲價策略，可說是品牌維持全球業績正成長的「救急機制」，除了可刺激品牌粉絲在漲價前趁機買一波，也可透過漲價提高利潤，彌補因為疫情期間在歐美或其他地區關店造成的損失。漲價這帖急救方，雖說可解品牌需要正成長的燃眉之急，但頻繁漲價，消費者是否依然埋單或造成觀感不佳等問題值得觀察。百貨業者指出，一年內密集的漲價確實是往年少見，但也許也看準了消費者疫情期間無法出國買、變成內需市場，強勢漲價品牌愛用者也不得不買帳。

在國外已傳出「LV、Chanel 9月要漲價」的風聲，至於台灣漲價時間點雖未公布，但精品業者預估也是在9月漲價潮行列。LV在今年5月全球調漲約3%價格；Chanel繼2019年11月調漲後，今年5月再調漲7%至15%。據百貨業者了解，接下來Chanel將調漲上半年未調漲的品項，扣除已漲價的包款、服飾鞋類等品項，將針對圍巾等其他配件做調漲。

今年上半年已漲價的LV，又傳出9月將調漲價格。（法新社）
今年上半年已漲價的LV，又傳出9月將調漲價格。（法新社）
Tiffany & Co.漲價，台灣自9月3日漲價，全品項調漲超過1成。圖／Tiffany官方粉絲團
Tiffany & Co.漲價，台灣自9月3日漲價，全品項調漲超過1成。圖／Tiffany官方粉絲團
Tiffany & Co.漲價，台灣自9月3日漲價，全品項調漲超過1成。圖／Tiffany官方粉絲團
Tiffany & Co.漲價，台灣自9月3日漲價，全品項調漲超過1成。圖／Tiffany官方粉絲團
Cartier調整價格，台灣自9月1日起調整價格，有漲有降。圖／摘自微博
Cartier調整價格，台灣自9月1日起調整價格，有漲有降。圖／摘自微博

漲價 品牌 LV

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